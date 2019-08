Samochód wjechał w kolarza. Włoch trafił na oddział intensywnej terapii i nie wystartuje w Vuelta a Espana

Marczyński o wypadku Karola Domagalskiego: "Mam nadzieję, że będzie dzielnie walczył"

Peleton nie otrząsnął się jeszcze po śmierci Bjorga Lambrechta, a w poniedziałek kolejny kolarz miał wypadek. Tym razem na szczęście mniej poważny. Włoch Domenico Pozzovivo nie będzie mógł jednak wystartować w rozpoczynającym się 24 sierpnia wyścigu Vuelta a Espana.

Włoski kolarz na treningu przed hiszpańskim wyścigiem został uderzony przez samochód. Efekt? Złamana noga i obojczyk. Do wypadku doszło w miejscowości Cosenza, we włoskim rejonie Kalabria. Karetka po chwili zabrała zawodnika do szpitala. Pozzovivo miał być liderem ekipy Bahrain Merida podczas tegorocznej Vuelty. Szefowie zespołu poinformowali, że stan 36-latka jest stabilny. Będzie musiał jednak przejść operację.

Pozzovivo nie ma szczęścia do wyścigu dookoła Hiszpanii. W 2014 roku również nie mógł w nim wystartować z powodu kontuzji. Złamał wtedy na treningu nogę. Włoch startował ostatnio w Tour de Pologne. W naszym wyścigu zajął 12. miejsce.