Polski zespół kolarski CCC Team zakontraktował gwiazdę!

Zespół CCC Team ogłosił podpisanie kontraktu z Ilnurem Zakarin, który od 2015 roku reprezentował barwy Katusha-Alpecin. Rosjanin związał się z polską ekipą dwuletnią umową. W swojej karierze zajął 3. miejsce w wyścigu Vuelta a'Espana, a także był 5. w Giro d'Italia. W ubiegłym roku był sklasyfikowany na 9. pozycji w Tour de France, a w bieżącym sezonie wygrał etap wyścigu dokoła Włoch.

- Jesteśmy zaszczyceni, mogąc podpisać umowę z Ilnurem Zakarinem. Ilnur pozwoli nam walczyć o klasyfikację generalną w wyścigach etapowych, a także Wielkich Tourach. Jak widzieliśmy podczas tegorocznego Giro d'Italia, Ilnur może być także walczyć o zwycięstwa etapowe. Mając miejsca w czołowej "10" czołowych trzech tourów, wliczając w to podium na Vuelta a'Espana w 2017 roku, Ilnur wnosi wiele doświadczenia do zespołu i będzie liderem w walce zespołu o czołowe pozycji w klasfyfikacji generalnej - dodał Jim Ochowicz, generalny menedżer zespołu.

Zakarin: To ekscytujący początek nowego rodziału w mojej karierze

- Kontrakt z CCC otwiera nowy rozdział w moim życiu. Biorąc pod uwagę, że ten sezon był dla mnie bardzo intensywny, czuję się podekscytowany mogąc patrzeć w przyszłość. Naprawdę chcę pokazać wszystko, co najlepsze. Jestem bardzo szczęśliwy, że w składzie CCC na sezon 2020 będzie wielu dobrych wspinaczy i będziemy mogli razem walczyć o jak najlepsze rezultaty. Nie wiem co mogę powiedzieć więcej niż to, że czekam na finałową część sezonu, by móc dołączyć do CCC i rozpocząć razem nowy sezon. To ekscytujący start nowego rozdziału w mojej karierze i myślę, że CCC będzie świetnie pasował mi, jako zawodnikowi - podkreślił Ilnur Zakarin.