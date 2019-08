Dramatyczny apel Ryszarda Szurkowskiego i jego żony. "Jesteśmy zmuszeni sprzedać nasz samochód"

Ryszard Szurkowski wciąż walczy o powrót do zdrowia po wypadku, któremu uległ 10 czerwca 2018 roku podczas kolarskiego wyścigu weteranów w Kolonii. - Kraksa, jak kraksa. Nie jechałem zbyt szybko, pewnie coś ponad 40 km/h, w płaskim, szerokim terenie. Dwóch kolarzy przede mną sczepiło się kołami, ja walnąłem w nich i poleciałem na bruk, a z tyłu najechał na mnie peleton. Gdybym jechał dziesięć pozycji dalej, wpadłbym na kupę ludzi i nic by się nie stało. No, ale się stało - opisywał w listopadzie 2018 roku całe zdarzenie Szurkowski w rozmowie z Kamilem Wolnickim, dziennikarzem "Przeglądu Sportowego".

Dwukrotny wicemistrz olimpijski przeszedł dwie operacje kręgosłupa i skomplikowaną operację twarzy. Ma czterokończynowe porażenie, jest sparaliżowany i potrzebuje drogiej rehabilitacji. A to nie koniec problemów. Iwona Arkuszewska-Szurkowska - żona legendarnego polskiego kolarza - walczy z nowotworem. - Kochani, w związku z bardzo trudną sytuacją zdrowotną męża i moją, jesteśmy zmuszeni sprzedać naszego Citroena DS3. Samochód był mało jeżdżony, żadnych stłuczek, serwisowany i teraz dokładnie sprawdzony przez salon Citroena. Cena do negocjacji, aczkolwiek pieniążki ze sprzedaży samochodu idą na rehabilitację męża - napisała żona Ryszarda Szurkowskiego na Facebooku.

Citroen jest z 2014 r. i ma 51,2 tys. km przebiegu. Moc 156 KM, manualna skrzynia biegów. Pierwszym właścicielem auta był Rafał Majka, brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro i triumfator Tour de Pologne. Cenę samochodu ustalono na 39,9 tys. zł.

Ryszard Szurkowski i jego żona potrzebują finansowego wsparcia

W internecie trwa również oficjalna i potwierdzona zbiórka pieniędzy na leczenie jednego z najwybitniejszych polskich sportowców. Cel zbiórki w serwisie pomagam.pl został ustalony na 60 tysięcy złotych. Wsparło ją 898 osób, które wpłaciły ponad 56 tysięcy złotych (stan na 09.08, godz.10). - Ryszard zgodził sie na upublicznienie wiadomości o wypadku i stanie swego zdrowia. A zatem raz jeszcze, podobnie jak w wielu innych tego typu przypadkach odwołujemy się do wspaniałomyślności czytelników, kibiców, amatorów kolarstwa a może po prostu jazdy na dwóch kółkach, i zwracamy się z prośbą o finansowe wsparcie walczącego o powrót do sprawności fizycznej wielkiego mistrza - czytamy na oficjalnej zbiórce pieniędzy dla jednego z najwybitniejszych polskich sportowców. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby pomóc Ryszardowi Szurkowskiemu, to może to zrobić TUTAJ

Szurkowski ma 73 lata i jest jednym z najwybitniejszych polskich sportowców. Pięciokrotnie triumfował w Wyścigu Pokoju. Jest dwukrotnym wicemistrzem olimpijskim w drużynie i trzykrotnym mistrzem świata. Dwa tytuły świętował w drużynie, jeden indywidualnie.