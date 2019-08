Lider Tour de Pologne wycofał się z wyścigu. Dobra wiadomość dla Rafała Majki

boromir195419 pół godziny temu Oceniono 5 razy 5

A gdzie ta dobra wiadomość ? To że sprinter się wycofał nie jest dobrą wiadomością bo to w niczym Majce nie pomoże a wręcz przeciwnie bo gdyby pozostał w zespole mógłby starać się pomóc Rafałowi / dopóki starczyło by mu sił / Redaktor albo zapomniał że Lider jest z tego samego zespołu albo .... nie ma pojęcia o co chodzi w kolarstwie .