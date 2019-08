Pojawiło się kolejne nagranie tragicznego wypadku Lambrechta. Widać moment utraty panowania nad rowerem [WIDEO]

mer-llink pół godziny temu Oceniono 3 razy -1

Zastanawia jedno: kolarz miał wypadek, kibice rzucili sięna pomoc i machali do kolumny wyścigowej.

Ale kolumna spokojnie jechała dalej.

Może gdyby pierwszy samochód albo piloci na motorach zareagowali i natychmiast wezwali karetkę pogotowia, to jeszcze tego młodzieńca dałoby się uratować?

Ale kolumna jechała dalej... Show must go on!