Są wyniki sekcji zwłok tragicznie zmarłego kolarza Bjorga Lambrechta

ml2403 godzinę temu Oceniono 5 razy 3

Jakieś dość dziwaczne tłumaczenie wyników tej sekcji. Po tego typu urazie niemożliwy jest masywny krwotok do jamy brzusznej. W dodatku mowa o urazie głowy do całości sprawy jest równie dziwna. To był młody wysportowany człowiek. Uraz brzucha o charakterze tępym przy silnych mięśniach brzucha nie mógł doprowadzić do takiej sytuacji. Raczej należy podejrzewać, że nadział się na jakiś pręt lub inny przedmiot, który spowodował krwawienie. Gdyby tak było to byłby kolejny po Adamowiczu przykład gdzie niepotrzebna reanimacja zmniejsza szanse na uratowanie człowieka.