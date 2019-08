Policja zapowiada zbadanie okoliczności śmierci Bjorga Lambrechta

ossmolony pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Tragedia , pech, śmierć człowieka okropny ból rodziny młodego sportowca dopełnia całości tego wyścigu i jego pogłębiającego się przez ostatnie lata kryzysu . Cały ten TDP i poziom jego realizacji mimo wysokiej rangi wyścigu to z roku na rok coraz większa porażka . To wypisz wymaluj odbiór i wrażenia , jakby podupadły Wyścigu Pokoju z lat 80-tych ubiegłego stulecia .Ten bądź co bądź Narodowy Wyścig ( TDP ) upodobniony jest dzisiaj do jakiegoś prowincjonalnego wyścigu o mistrzostwo któregoś departamentu we Francji lub o tytuł najlepszego kolarza któregoś regionu we Włoszech - do czego nawet dostosowała się tzw Narodowa TV .Trzymanie się kurczowo dyrektorskiej fuchy TDP Langa będącego mentalnością na stołku dyrektorskim TDP i w wyścigach na przełomie lat 80- 90 ubiegłego wieku . To z kolei z roku na rok pcha ten wyścig na dno dziadostwa ! Daj sobie już spokój Kolego Lang tym bardziej to nie koniec lat 80 -tych i początek 90-tych w których kolega Lang dalej tkwi . Świat się zmienia , a przy Twoich klapkch na oczach Kolego Lang, autorytarnych rządach, apodyktyczności nie dostrzegasz człowieku , że świat się zmienił i idzie do przodu . Dlatego Twoje rządy Kolego Lang nad TDP jedynie tworzą z tego wyścigu coraz większe dziadostwo. Dzięki Tobie Kolego Lang TDP staje się coraz bardziej nudny, z coraz mniejszym zainteresowaniem kibiców i jego znaczeniem dla zawodników - czego jaskrawym dowodem te drugie i trzecie garnitury kolarskich ekip , które potwierdzają spadającą rangę tego wyścigu ( nie rangę daną na papierze przez UCI, która jest już mocno na wyrost ) ). Czas odejść Kolego Lang tym bardziej, że prawie stuletni znak TDP to nie Twoja własność , a przez Ciebie coraz bardziej traci on na swojej wartości !