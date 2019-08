Jakobsen wygrał 3. etap TdP, przyćmiony tragicznym wypadkiem Lambrechta

W poniedziałek etap prowadził ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie do Zabrza, gdzie kolarze mieli finiszować obok stadionu miejscowego Górnika. Czesław Lang podkreślał, że to ogromne święto kolarstwa w Polsce, gdy zawodnicy wrócą na bieżnię lekkoatletyczną rywalizować o zwycięstwo na premii specjalnej. Blisko 40 kilometrów po starcie doszło jednak do dramatycznego w skutkach wypadku.

Bjorg Lambrecht, kolarz Lotto-Soudal, zmarł na stole operacyjnym

Bjorg Lambrecht, kolarz ekipy Lotto-Soudal, uległ poważnemu wypadkowi w Bełku. Zawodnik wypadł z drogi i uderzył głową w betonowy przepust. Jego reanimacja trwała blisko godzinę. Gdy udało się przywrócić jego funkcje życiowe, został przetransportowany do szpitala w Rybniku. Stan Belga nie pozwolił jednak na lot helikopterem, dlatego podjęto decyzję o transporcie karetką. Jak poinformował rzecznik szpitala, kolarz zmarł na stole operacyjnym.

Do ucieczki zabrała się trójka kolarzy - Adrian Kurek z reprezentacji Polski, Charles Planet (Novo-Nordisk) oraz Evgeniy Shalunov (Gazprom-Rusvelo). Premię specjalną wygrał Polak, z kolei Planet okazał się najlepszy zarówno na premii lotnej jak i górskiej, powiększając swoją przewagę w obydwu klasyfikacjach. Francuz wysunął się ponownie na pozycję wirtualnego lidera klasyfikacji generalnej.

Uciekinierzy zostali doścignięci przez główną grupę na ostatniej rundzie. W sprinterskim finiszu najszybszy okazał się Fabio Jakobsen. Drugi był Pascal Ackermann, a trzeci Danny van Poppel. Liderem pozostał Ackermann.