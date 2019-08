Słaby występ polskich kolarzy w TdP. Kibice Ruchu Chorzów wykorzystali okazję

Już na samym początku etapu dwóch kolarzy, Charles Planet (Team Novo Nordisk) i Paweł Franczak (reprezentacja Polski), postanowiło odjechać od peletonu. Główna grupa początkowo nie forsowała tempa, przez co różnica pomiędzy nimi wzrosła do ponad sześciu minut. Potem jednak do pracy wzięła się grupa Bora-hansgrohe, w osobie Macieja Bodnara i różnica bardzo szybko zmniejszyła się do trzech minut.

Przed wjazdem na rundy w Katowicach, uciekinierzy walczyli na dwóch lotnych premiach, z których dwie padły łupem Pawła Franczaka. Pozycję lidera klasyfikacji najaktywniejszych przejął Charles Planet, który tym samym jest liderem dwóch klasyfikacji - górskiej i najaktywniejszej. W poniedziałek, na trasie do Zabrza w niebieskiej koszulce pojedzie jednak Franczak, będący wiceliderem klasyfikacji.

Ostatecznie peleton dogonił uciekającą dwójkę na ostatniej rundzie, niespełna 20 kilometrów przed metą. Tym samym o zwycięstwie na ulicach Katowic zdecydować miał sprinterski finisz. Najszybszy okazał się Luka Mezgec (Mitchelton Scott), który wyprzedził Fernando Gavirię i Pascala Ackermanna, który utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Tym razem polscy kolarze nie zaprezentowali się tak dobrze, jak w niedzielny, etapie.

"Ruch nigdy nie zginie"

Kibice chorzowskiego Ruchu postanowili wykorzystać okazję, że etap przejeżdża przez teren województwa śląskiego aby podkreślić sytuację klubu, który walczy o przetrwanie. Na dachu jednego z budynków umieścili napis "Ruch nigdy nie zginie". Napis był kilkukrotnie widoczny w trakcie transmisji z wyścigu Tour de Pologne, do akcji ratowania klubu odnieśli się także komentatorzy TVP. Oznacza to, że kibice prawdopodobnie osiągnęli swój cel, bo po prostu zrobiło się o nich głośno.