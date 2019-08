Rafał Majka walczy o wygraną w Tour de Pologne, ale ma inny główny cel

W sobotę rozpocznie się 76. edycja kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Kolarze wyruszą na trasę o 15:10 z Rynku Głównego w Krakowie, aby po 132 kilometrach finiszować na błoniach obok stadionu Cracovii. Jednym z faworytów do zwycięstwa w całym Tourze jest Rafał Majka. Ogromnym rozczarowaniem może być też brak Michała Kwiatkowskiego, który zrezygnował ze startu z powodu ogromnego zmęczenia obecnym sezonem. Z mistrzem świata z 2014 roku rozmawiał Paweł Wilkowicz.

Rafał Majka: Głównym celem jest Vuelta

- Trudno czegoś wymagać po dwóch miesiącach bez startów, że przyjadę i będę jak po Tour de France. Nie będę fruwał, bo przygotowuję się do kolejnych startów. Głównym celem jest Vuelta a'Espana. To właśnie tam chciałbym pokazać się z jak najlepszej strony. W Polsce na pewno nie odpuszczę - powiedział Rafał Majka tuż przed startem 1. etapu na krakowskim rynku.

- Nastawiam się mocno na etap w Bukowinie Tatrzańskiej. Pamiętam go sprzed pięciu lat, gdy tam wygrywałem. To będzie bardzo trudny etap. Zdaję sobie sprawę, że każdy liczy, że uda mi się wygrać znowu. To nie będzie łatwe, ale zrobię wszystko, co będę w stanie. Wiemy, że walczyć o wygraną będzie wielu kolarzy, ale jest siedem etapów, które wszystko zweryfikują - dodał przed rozpoczęciem 76. edycji Tour de Pologne.