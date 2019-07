Szalony etap na Tour de France! Kolega Michała Kwiatkowskiego nowym liderem!

drvx godzinę temu Oceniono 6 razy 4

Brawa dla Bernala. Juz po wczorajszym etapie uważałem go za największego bohatera. Dzisiaj potwierdził, ze jest najmocniejszym kolarzem w stawce. Bernala az chce sie podziwiać. Jeździ niezwykle efektownie. Klasyczny górski wojownik. Nie porównam go jeszcze do Pantaniego, którego uwazam za najbardziej widowiskowego kolarza w całej historii tej dyscypliny, ale Kolumbijczyk ma zadatki by chociaż częściowo nawiązać do stylu jazdy Marco. Nie jest mocarzem w jeździe na czas wiec musi atakować w górach i robi to w przepiękny sposób. Nie ma tu porownania do kunktatorskiego stylu jazdy który prezentuje na przykład Thomas.



Bernal to takze własciciel niedocenianej przez niektórych białej koszulki. Dla mnie ta koszulka i jej odpowiedniki z innych wielkich tourów zawsze są bardzo prestiżowe. Nie ma porównania z koszulką klauna którą przywdziewają liderzy klasyfikacji górskiej. Zwycięzcy klasyfikacji "młodzieżowców" to przyszli zwycięzcy wielkich tourów albo kolarze ze ścisłej czołówki.