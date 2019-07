Kolejna tragiczna śmierć pięściarza. Czarna seria w boksie

doomsday 25 minut temu 0

Sam byłem zawodnikiem wyczynowym wiele lat. Panowała taka opinia wśród sportowców wyczynowych, że do boksu iść, to był obciach, bo tam szedł najgorszy element . Był taki przypadek w moim klubie, że chłopak odszedł od nas dla boksu. Każdy to komentował żle.

A nasz trener nazwał go po prostu idiotą.