Historyczne podium polskiej ekipy na etapie TdF i zwycięstwo kolarza łączonego z CCC

olal.bana.gw pół godziny temu Oceniono 3 razy -1

... dzien na TdF. ... Team CCC przeprowadzil brawurowy atak na peleton i rozerwalil go w kawalki. 2 naszych .... paru innych outsiderow z generalki i sformulowali grupe szturmowa. Jednemu z naszych bohaterow udalo sie uratowac 3 miejsce na podium. Historyczny wyczyn Polaka w kolarstwie swiatowym. Roztrzesiony peleton glowny ze wszystkimi liderami przywlokl sie 20 min po uciekinierach. Sukces naszych tym wiekszy ze w czolowce generalki nie nastapily zadne zmiany. Bedzie dzisiaj o czym rozmawiac przy piwku.

Kwiatek nie lypnal dzisiaj fejsem do kamerki ale wiemy z doniesien bidonistow z innych teamow ze wzorowo pilnowal bidona swojego leadera w teamie. Juz teraz mozemy powiedziec ze nasz Kwiatek zagwarantowal sobie udzial w przyszlorocznym TdF. Jego image bidonisty jest nie do ruszenia. Malkontentom mozemy powiedziec PETUNIA NON OLET.



Teraz dni odpoczynku i regeneracji watroby.

Koniec transmisji z TdF na dzisiaj. Siemano.