Wicelider Tour de France wziął udział w kraksie. Caleb Ewan wygrał 16. etap

olal.bana.gw 2 godziny temu Oceniono 1 raz -1

Polacy z naszego Teamu bardzo aktywni. Rozruszali caly peleton. To dzieki nim 2km przed meta rozegral sie wlasciwy wyscig. Karty roztasowali zawodnicy innych teamow. W generalce bez zmian, nasi nie poniesli zasadniczych strat. Strategia jak przyjelismy zeby bronic osiagniete pozycje zyskuje uznanie u przeciwnikow.

Kwiatek, nasz kolarz na panszczyznie u obcych, wzial sobie slowa krytyki do serca i dzisiaj zaprezentowal sie do kamer reklamujac pedaly swojego bauera. Ogolnie Polacy sa na ustach wszystkich uczestnikow TdF szczegolnie w polach bidonowych i na piwku po etapie.



Koniec przekazu dnia z TdF. Dzien polski jeszcze przed nami poki my pijemy.