Zmiany w klasyfikacji generalnej Tour de France. Alaphilippe po raz pierwszy okazał słabość

ezo-mir 17 minut temu Oceniono 1 raz 1

Wczoraj Pinot też powinien zaatakować wcześniej, zaraz po pracy Gaudu, czyli jakieś 2-3km przed metą, a nie dopiero 200 metrów przed finiszem. Odczepienie Alaphilippa wczoraj dałoby o wiele większy zysk czasowy. Dzisiaj zaatakował w zdecydowanie lepszym momencie, choć dziś wypłaszczenie na kilometr przed metą pozwoliło odżyć Alafpolakowi.

Pinot jest zdecydowanie najsilniejszy, gdyby nie arcyciekawy etap na wiatrach i brak czujności jego zespołu to byłby teraz liderem. A tak to będzie musiał powtórzyć to samo przynajmniej raz, tak by muszkieter znowu strzelił i by nadrobić nad resztą GC choć te kilkanaście sekund.