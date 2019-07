Siatkarze walczą o medal Ligi Narodów, kolarze jadą na TdF, a w Polsce inauguracja sezonu [ROZKŁAD WEEKENDU]

SOBOTA

Siatkówka

Półfinał Ligi Narodów. Dzięki zwycięstwom z Brazylią (3:2) i Iranem (3:1) reprezentacja Polski zapewniła sobie miejsce w półfinale siatkarskiej Ligi Narodów, wygrywając grupę. To oznacza, że Polska swój półfinałowy mecz rozegra w nocy z soboty na niedzielę (3:00).

Jej rywalem będzie druga drużyna z grupy A. Gospodarze USA wygrali w pierwszym spotkaniu z Francją 3:1. W drugim meczu "Trójkolorowi" przegrali z Rosją 0:3. Rywalem Polaków będzie więc przegrany z meczu USA - Rosja, który odbędzie się w nocy z piątku na sobotę o godz. 3.00.

Formuła 1

Grand Prix Wielkiej Brytanii. Od piątku kierowcy F1 rywalizują na brytyjskim torze Silverstone. W sobotę o godz. 12.00 rozpocznie się trzeci trening, który potrwa godzinę. O 15.00 zaczną się zaś kwalifikacje.

Kolarstwo

Tour de France. 8. etap: Macon - Saint Etienne, 200 km

Kolejna część największego i najsłynniejszego wyścigu kolarskiego na świecie. W sobotę zawodnicy przejadą 200 kilometrów, a trasa prowadzić będzie na południowy zachód z miejscowości Macon do Saint Etienne. Kolarze rozpoczną jazdę po godz. 10.

Tenis

Finał kobiecego Wimbledonu. W decydującym meczu na londyńskich kortach zagrają Serena Williams (10. WTA) oraz Simona Halep (7. WTA). Amerykanka stanie przed szansą ósmego w karierze triumfu na Wimbledonie. Ostatni raz udało jej się to w 2016 roku. Halep w Londynie jeszcze nie wygrała, a do tej pory jej najlepszym wynikiem był półfinał w 2014 roku. Początek meczu o godz. 14.

Piłka Nożna.

Superpuchar Polski. Piast Gliwice - Lechia Gdańsk

Oficjalne otwarcie sezonu w polskiej piłce. Mistrz Polski - Piast Gliwice - oraz zdobywca krajowego pucharu - Lechia Gdańsk - zagrają ze sobą o Superpuchar Polski. Początek spotkania o godz. 20.30 na stadionie w Gliwicach.

NIEDZIELA

Siatkówka

Finał i mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Narodów. Wiemy już, że Polacy zagrają w półfinale rozgrywek, a ich rywalem będzie przegrany z pary USA - Rosja. Jeżeli zespół Vitala Heynena awansuje do finału, to ten rozegrany zostanie w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 1.00. Jeśli zaś przyjdzie nam walczyć o brązowy medal, to mecz zagramy w niedzielę o godz. 22.00.

Formuła 1

Gwóźdź weekendowego programu na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii. O godz. 15.10 rozpocznie się wyścig. Liczymy w nim na dobry występ Roberta Kubicy.

Kolarstwo

Tour de France. 9. etap: Saint Etienne - Brioude, 170,5 km

Kontynuujemy podróż na południowy - zachód Francji. W niedzielę kolarze wyjadą z Saint Etienne, by przejechać 170,5 km do miejscowości Brioude. Początek etapu po godz. 11.

Tenis

Finał męskiego Wimbledonu. Początek meczu o godz. 14.00.

Puchar Narodów Afryki

W pierwszym półfinale Senegal zagra z Tunezją. Początek meczu o godz. 18. W drugim półfinale zagrają zaś Algieria i Nigeria. Początek tego spotkania o godz. 21.00. Mecz o trzecie miejsce odbędzie się w środę, a finał w piątek.