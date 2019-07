Peter Sagan wygrał etap Tour de France. Łukasz Wiśniowski chciał uciekać

5. etap kolarskiego Tour de France był pierwszym w tegorocznej edycji, gdzie na kolarzy czekały premie górskiej 2. kategorii. Do pokonania czekało 175,5 kilometra, z podjazdem pod Cote des Cing Chatreux na niespełna 20 kilometrów przed metą, co w połączeniu z pozostałymi szczytami znacznie zmniejszało szanse sprinterów nie radzących sobie z jazdą pod górę.

Wielu kolarzy próbowało zabrać się do ucieczki, m.in. Łukasz Wiśnowski z CCC Team, jednak peleton czujnie kasował wszystkie ataki. Dopiero po ponad 20 kilometrach udało się odjechać czterem zawodnikom. Byli to Tim Wellens (Lotto Soudal), Simon Clarke (EF Education First), Toms Skujins (Trek-Segafredo) i Mads Wurtz Schmidt (Katusha-Alpecin). Różnica pomiędzy nimi a gruą lidera była jednak czujnie kontrolowana i nie wynosiła więcej niż 3 minuty.

Peleton znacznie przyspieszył przed ostatnią górską premię, za sprawą kolarzy Team Sunweb, dzięki czemu jeszcze przed szczytem ucieczka została zlikwidowana. Najdłużej utrzymywał się w niej Toms Skujins. Atakować próbował jeszcze Rui Costa (UAE Team Emirates), jednak on także został złapany na 2 kilometry przed metą.

Peter Sagan z 12. etapowym zwycięstwem w karierze

Najszybszy w sprincie okazał się Peter Sagan (Bora-hansgrohe), dla którego było to już 12. etapowe zwycięstwo w Tour de France. Słowak wyprzedził Wout van Aerta (Team Jumbo-Visma) oraz Matteo Trentina (Mitchelton-Scott). Bardzo wysokie, 5. miejsce, zajął Greg van Avermaet (CCC Team). Sagan powiększył także swoją przewagę w klasyfikacji punktowej, której jest liderem.

Julian Alaphilippe nadal liderem

W klasyfikacji generalnej nie zaszły większe zmiany. Wout van Aert, który zajmuje 2. miejsce, zmniejszył swoją stratę do liderującego Juliana Alaphilippe (Deceunick-QuickStep) z 20 do 14 sekund. Trzecie miejsce zajmuje Steven Kruijswijk (Team Jumbo-Visma).

W czwartek na kolarzy czeka etap o długości 160,5 kilometra, prowadzący z Mulhouse do La Planche des Belles Filles, na którym znalazły się aż 3 premie górskie pierwszej kategorii, z kończącym rywalizację podjazdem mającym 7 kilometrów długości i średnim nachyleniu 8,7 procent, który powinien dać odpowiedź na przygotowanie zawodników do Tour de France.