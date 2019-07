CCC szykuje głośne transfery. Trzech znanych kolarzy może wzmocnić polską grupę

Ciro Scognamiglio z "La Gazetta dello Sport" poinformował, że w sezonie 2020 do drużyny CCC Team, która obecnie bierze udział w Tour de France, może dołączyć dwóch znanych zawodników. Kolarzami polskiego zespołu mają zostać Jan Hirt i Fausto Masnada. Hirt to były zawodnik CCC Sprandi Polkowice, którego barwy reprezentował w latach 2015-2017, gdy zespół był daleko od kolarskiej elity. Później Czech przeniósł się do Astany, w której jeździ do dziś. Masnada jest natomiast zawodnikiem Androni Giocattoli - Sidermec.

Żadnego z dwójki zawodników we wspomnianym TdF nie możemy jednak oglądać. 28-letni Hirt w tym sezonie brał udział m.in. w Giro d'Italia (27. miejsce w klasyfikacji generalnej) i Tour de Suisse (5. miejsce). Trzy lata młodszy Masnada także startował w Giro, gdzie zajął 20. pozycję. Ostatnio brał natomiast udział w Tour of Slovenia, który skończył na 7. pozycji w generalce.

Trzeci transfer z Katiuszy-Alpecin

CCC Team na dwóch nowych zawodnikach jednak nie poprzestanie. Do polskiego zespołu - zdaniem portalu rowery.org - ma bowiem dołączyć także Ilnur Zakarin. Rosjanin najprawdopodobniej odejdzie z Katiuszy-Alpecin, która ma coraz większe problemy finansowe i w przyszłym sezonie prawdopodobnie nie wystartuje w elicie. 29-latek bierze udział w tegorocznej edycji TdF, a wcześniej startował m.in. w Giro d'Italia, gdzie zajął 10. miejsce w klasyfikacji końcowej.