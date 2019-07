Dobry występ Roberta Kubicy wyścigu kolarskim. Polak gwiazdą włoskiej telewizji [WIDEO]

mer-llink 2 godziny temu Oceniono 13 razy 5

I dobrze. I niech tak na rowerze zostanie.

Czy scigał się za swoje? To ok.

A jak za pieniądze prywatnych sponsorów, np. Księstwa Monaco, albo za kase Pirelli- to nic mi do tego.

Jak po torach F1 i z Williamsem, to gorzej, bo to za nasze....



P.S. Że I panu Kubicy - i egzaltującym się F1 żurnalistom - nie jest wstyd, iż my wszyscy (w tym rodzice bez żłobków, kalecy oraz osoby chore na raka) fundujemy tę imprezę?

Bo p. Kubica - wraz z eszelonem cmokających od zachwytu żurnalistów - bawi się za nasze pieniądze.

100 000 000!

To nie PiS ani Orlen jest fundatorem pana Kubicy fanberii.

Orlen i PiS tylko gwizdnęli państwowe 100 melonów i włożyli je do kieszeni upadającego Williamsa.

Garażu, którego właścicielem są angielscy miliarderzy.

Przymusowym sponsorem tych biednych brytyjskich bogaczy jesteśmy my wszyscy: ty, ja, pan, pani, oni, a nawet tamci państwo pod Gołdapią. Bo to z naszych opłat, z naszych podatków, z naszych - nie jakichś cudownych "rządowych" - pieniędzy jest ten sponsoring!

Za te pieniądze można rocznie utrzymać kilkadziesiąt żłobków, sprowadzić kontenery nierefundowanego leku na raka, wspomóc rehabilitację niepełnosprawnych w całym kraju...

Nie czuje rumieńca na twarzy ani pan Kubica, ani dmuchający w te tutkę dziennikarze?