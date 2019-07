Historyczny sukces polskiej ekipy, a Mike Teunissen sensacyjnym zwycięzcą 1. etapu Tour de France!

W sobotę rozpoczęła się 106. edycja Tour de France - największego kolarskiego wyścigu na świecie. Pierwszy etap rozpoczynał się i kończył w Brukseli, a na trasie czekały zawodników dwie górskie premie, które miały wyłonić pierwszego lidera klasyfikacji górskiej, ze słynnym brukowanym podjazdem Muur-Kapelmuur. Zwycięzcę i pierwszego lidera wyścigu miał wyłonić sprinterski finisz, umieszczony na lekkim podjeździe.

Historyczny sukces polskiej ekipy

Od początku etapu w ucieczce znalazł się Greg van Avermaet, kolarz CCC Team - pierwszego polskiego zespołu w historii, który wystąpił w Tour de France. Oprócz niego do odjazdu zabrali się także Natnael Berhane, Mads Wurtz Schmidt oraz Xandro Meurisse. Podjazd pod Muur-Kapelmuur wygrał van Avermaet, zapewniając sobie koszulkę lidera klasyfikacji górskiej na niedzielnym etapie.

Pierwsza kraksa z udziałem faworytów

Do groźnej sytuacji doszło na 16 kilometrów przed metą sobotniej rywalizacji. W peletonie miała miejsce kraksa, w której ucierpiał m.in. Jakob Fuglsang, jeden z faworytów do walki o zwycięstwo w całym wyścigu. Pomimo zakrwawionej twarzy i łokcia, z pomocą kolegów z Astany wrócił do peletonu na niespełna 10 kilometrów przed końcem etapu.

Nie był to jednak jedyny przykry incydent na pierwszym etapie. Na 1,5 kilometra przed metą doszło do potężnej kraksy w peletonie, w której ucierpieli kolarze m.in. Teamu Ineos oraz Jumbo-Visma z Dylanem Groenewegenem - jednym z faworytów do zwycięstwa w sobotę.

Sensacyjny zwycięzca

W sprinterskim finiszu doszło do sensacji. Najlepszy okazał się Holender Mike Teunissen (Jumbo-Visma), który na ostatnich metrach wyprzedził Petera Sagana (Bora-hansgrohe) oraz Caleba Ewana (Lotto Soudal). Zwycięzca etapu został także pierwszym liderem 106. edycji wyścigu Tour de France.