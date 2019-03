Michał Kwiatkowski na podium prestiżowego wyścigu Mediolan - San Remo

Losy wyścigu rozstrzygnął sprinterski finisz, w którym walczyło dziesięciu kolarzy.

Najszybszy był Alaphilippe, po którym linię mety minęli Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) i Kwiatkowski.

Polak był uznawany za jednego z głównych faworytów wyścigu (wygrał go poprzednio w 2017 roku), ale musiał uznać wyższość Alaphilippe, który dwa tygodnie temu był również bezkonkurencyjny we włoskim klasyku Strade Bianche. To siódmy triumf Francuza w sezonie.

Pierwsza dziesiątka 110. wyścigu Mediolan - San Remo:

1. Julian Alaphilippe (Francja)

2. Oliver Naesen (Belgia)

3. Michał Kwiatkowski (Polska)

4. Peter Sagan (Słowacja)

5. Matej Nohorić (Słowenia)

6. Wout van Aert (Belgia)

7. Alejandro Valverde (Hiszpania)

8. Vincenzo Nibali (Włochy)

9. Simon Clarke (Australia)

10. Matteo Trentini (Włochy)