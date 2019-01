Kolarstwo. Vincenzo Nibali zmieni zespół? Rozmowy trwają

Jak podaje La Gazetta dello Sport, Trek-Segafredo chce pozyskać Nibalego, który obecnie ściga się w barwach ekipy Bahrain-Merida. Kontrakt włoskiego kolarza z obecnym zespołem kończy się wraz z zakończeniem obecnego sezonu.

Władze zespołu Bahrain-Merida nie ukrywają, że chciałyby kontynuować rozmowy ze swoim zawodnikiem. Nie udało się wcześniej ich dokończyć, w związku z podpisaniem umowy z motoryzacyjnym gigantem McLaren, który został 50-procentowym udziałowcem zespołu. Vincenzo Nibali w czasie zgrupowania w Hvar potwierdził, że jest zainteresowany przedłużeniem kontraktu. - Chciałbym kontynuować jazdę tu [w Bahrain-Merida - przyp. red.], jednak musimy wrócić do rozmów. To normalne, że gdy kolarzowi kończy się kontrakt, może on otrzymywać różne oferty.

Trek wyrażał zainteresowanie Nibalim już w 2015 roku, gdy Astanie, w której wówczas się ścigał, groziła utrata licencji na jazdę w World Tourze. Propozycje się nasiliły, gdy Segafredo zostało głównym sponsorem ekipy. Kolarz wybrał jednak ściganie w Bahrain-Merida. La Gazetta dello Sport informuje, że Bahrain-Merida oferuje roczne przedłużenie kontraktu, jednak sam kolarz jest zainteresowany umową do końca 2021 roku.

Włoch ściga się w obecnym zespole od 2017 roku. W barwach ekipy z Bahrajnu wygrał monument Il Lombardia, w porywającym stylu wyścig Milano-San Remo oraz etapy Giro d'Italia czy Vuelta a España. W swojej dotychczasowej karierze stawał już na najwyższym stopniu podium wszystkich trzech wielkich tourów.