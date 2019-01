Kolarstwo. Nieoficjalnie: PKN Orlen głównym sponsorem torowych mistrzostw świata w Pruszkowie

Sponsoring pruszkowskiej imprezy oznacza częściowy powrót marki Orlen do bezpośredniego wspierania kolarstwa. Orlen latem 2017 roku został jednym z kluczowych partnerów Polskiego Związku Kolarskiego, ale kilka miesięcy później wycofał się z tej współpracy po ujawnieniu skali nieprawidłowości w kolarskiej centrali, w tym między innymi podejrzeń o przestępstwa na tle seksualnym (podejrzewany o nie Andrzej P., były trener kadry i dyrektor sportowy w PZKol został 30 października ubiegłego roku tymczasowo aresztowany). Od tamtej pory marka wspierała polskich kolarzy tylko pośrednio, jako jeden z partnerów programu Team100, powołanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polską Fundację Narodową.

Orlen sponsorem Polskiego Związku Kolarskiego?

Współpraca Orlenu z organizatorami mistrzostw świata ogranicza się na razie tylko do tej imprezy. Nie oznacza powrotu do sponsorowania kolarskiego związku, który boryka się z gigantycznymi problemami finansowymi (zadłużenie wobec wykonawcy toru kolarskiego oraz konieczność zwrotu dotacji ministerstwu obciążają PZKol na blisko 12 milionów złotych) oraz z niemocą decyzyjną (po rezygnacji kilku członków zarządu nie ma on wymaganej reprezentacji do podejmowania wiążących decyzji). Może być jednak pewnym sygnałem poprawy relacji związku z ministerstwem i gwarancją sprawnej organizacji dużej imprezy, nad którą czuwa należąca do PZKol spółka Arena Pruszków, odpowiadająca za utrzymanie welodromu.

Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym wystartują 27 lutego i potrwają do 3 marca br. Sponsorem tytularnym imprezy jest marka Tissot. Bilety na imprezę są dostępne w sprzedaży na stronie www.pruszkow2019.pl.