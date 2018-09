Świetny występ Majki!

drvx godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Dosc juz mam edzielenia transmisji pomiędzy uciekających outsiderów i czołowką generalki. Słaba obsada wyścigu i słabe ekipy liderów powoduję że praktycznie kazdy etap pada łupem outsiderów. A konsekwencja tego jest to, ze outsiderzy kradną show czołówce generalki. Kolejny etap górski i kolejny raz nie dane mi było delektować się pasjonującymi zmaganiami czołówki jakie miały miejsce na ostatnim podjeździe. Zamiast tego telewizja uraczyła mnie (który to juz raz? ) nudną jak flaki z olejem walka uciekinierów którzy jada wyscig równoległy do głownego i ciągle cwaniakuja jak tu utrzymac jak najwiekszą strate do czołowki by w którymś z kolejnych etapów czołówka pozwoliła im na kolejny "pasjonujacy" odjazd. Tegoroczna Vuelta napawa mnie niesmakiem. To jest antyreklama kolarstwa. Duża wine ponosza realizatorzy, którzy moim zdaniem powinni zdecydowanie odwrócic proporcje i pokazywać tylko migawki dotyczące ucieczki outsiderów a skupic się na pokazaniu rywalizacji o zwycięstwo w całym wyścigu.