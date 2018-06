Kolarstwo. Kwiatkowski, Bodnar i dwukrotnie Jasińska z tytułami kolarskich mistrzów Polski

Od piątku do niedzieli (22-24 czerwca) na mazurskich drogach w pobliżu Ostródy i Grunwaldu odbywały się Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym. Zawody rozgrywano w pięciu kategoriach: juniorki i juniorzy (zawodnicy w wieku 17-18 lat), orliczki (zawodniczki w wieku 19-23 lata, mistrzostwa orlików zostaną rozegrane jesienią) oraz elita kobiet i mężczyzn (zawodnicy powyżej 23 roku życia).

Pierwszą konkurencją była jazda indywidualna na czas, w której po raz piąty w karierze po tytuł mistrza Polski sięgnął Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe), pokonując 33-kilometrową trasę w czasie 38’25”. Drugi był Marcin Białobłocki (Steele Davis Via Roma RT) z czasem o 17 sekund gorszym od Bodnara, trzeci zaś Michał Kwiatkowski (Team Sky), któremu nie udało się obronić tytułu, wywalczonego w tej konkurencji przed rokiem i który stracił do zwycięzcy 35 sekund.

Wśród kobiet bezkonkurencyjna okazała się Małgorzata Jasińska (Movistar). Pochodząca z pobliskiego Barczewa zawodniczka przejechała mierzącą 22 kilometry trasę z czasem 30’11” i pokonała o 21 sekund Katarzynę Pawłowską (Team Virtu Cycling) i o 36 sekund Katarzynę Wilkos (MAT Atom Developer).

W sobotę rozgrywano wyścigi ze startu wspólnego juniorek i juniorów (wyniki poniżej), natomiast w niedzielę na trasę ruszyły elity. Jako pierwszy rozegrano wyścig pań, które miały do przejechania 122,4 km (niespełna 20,5-kilometrowa pętla, pokonywana sześć razy). Tutaj również zwyciężyła Małgorzata Jasińska (Movistar), która na jednym z niewielkich podjazdów na ostatniej rundzie zdecydowała się na samotny atak i wypracowała na mecie 50-sekundową przewagę nad Nikol Płosaj (UKS Mróz Jedynka Kórnik) i Darią Pikulik (BCM Nowatex Ziemia Darłowska). Dla Jasińskiej jest to czwarty w karierze tytuł mistrzyni Polski, ale po raz pierwszy „ustrzeliła” wygraną w obu kategoriach, co oznacza, że do czerwca przyszłego roku z biało-czerwoną koszulką rozstawać się będzie tylko podczas drużynowej jazdy na czas.

Po wyścigu kobiet przyszedł czas na rywalizację panów, w której niemal od samego startu swoje warunki narzucili nasi najbardziej utytułowani polscy kolarze. W 7-osobowej ucieczce, która z każdą rundą powiększała swoją przewagę, znaleźli się: Michał Kwiatkowski i Michał Gołaś z Team Sky, Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe), Łukasz Owsian (CCC Sprandi Polkowice), Wojciech Sykała i Bartosz Warchoł (Wibatech Merx 7R) oraz Adam Stachowiak (Voster Uniwheels). Blisko 50-osobowy peleton, w którym tempo na ogół dyktowała liczna ekipa CCC, nie był w stanie zniwelować powstałej straty. Na siódmej z dziesięciu rund Michał Kwiatkowski jeszcze bardziej podkręcił tempo ucieczki, której skład stopniał tylko do niego, Gołasia, Bodnara oraz Owsiana i w tym zestawieniu kolarze podążali do samej mety.

Finisz rozegrali między sobą Michał Kwiatkowski i Maciej Bodnar, w którym nieznacznie lepszy okazał się były mistrz świata. Trzeci Łukasz Owsian, ostatni z ucieczki zameldował się na mecie Michał Gołaś.

Dla Michała Kwiatkowskiego jest to drugi tytuł mistrza kraju w wyścigu ze startu wspólnego (pierwszy raz biało-czerwoną koszulkę założył w 2013 roku), dotychczas też dwukrotnie wygrywał w konkurencji jazdy indywidualnej na czas (2014 i 2017 rok).

Sukcesy Kwiatkowskiego i Bodnara są o tyle cenne, że obaj zawodnicy już 7 lipca staną na starcie Wielkiej Pętli. Kwiatkowski będzie jechał w biało-czerwonym trykocie wszystkie etapy ze startu wspólnego, Bodnar – podczas jazdy indywidualnej na czas (etap 20).

Wyniki Mistrzostw Polski 2018:

Jazda indywidualna na czas – elita kobiet + orliczki (22 km):

1. Małgorzata Jasińska (Movistar) 30’11”

2. Katarzyna Pawłowska (Team Virtu Cycling) +21”

3. Katarzyna Wilkos (MAT Atom Developer) +36”

Jazda indywidualna na czas – elita mężczyzn (33 km):

1. Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe) 38’25”

2. Marcin Białobłocki (Steele Davis Via Roma RT) +17”

3. Michał Kwiatkowski (Team Sky) +33”

Jazda indywidualna na czas – juniorki (11 km):

1. Marta Jaskulska (BCM Nowatex Ziemia Darłowska) 15’22”

2. Paulina Pastuszek (TKK Pacific Nestle Fitness) +33”

3. Wiktoria Polak (KTK Kalisz) +40”

Jazda indywidualna na czas – juniorzy (22 km):

1. Damian Papierski (UKS Koźminianka Koźminek) 28’07”

2. Michał Gałka (UKS Copernicuc – SMS Toruń) +29”

3. Dawid Kuderczak (KLTC Konin) +40”

Wyścig ze startu wspólnego – elita kobiet + orliczki (122,4 km):

1. Małgorzata Jasińska (Movistar) 3:16’30”

2. Nikol Płosaj (UKS Mróz Jedynka Kórnik) +50”

3. Daria Pikulik (BCM Nowatex Ziemia Darłowska) +50”

Wyścig ze startu wspólnego – elita mężczyzn (204 km):

1. Michał Kwiatkowski (Team Sky) 4:30’34”

2. Maciej Bodnar (BORA-hansgrohe)

3. Łukasz Owsian (CCC Sprandi Polkowice)

Wyścig ze startu wspólnego – juniorki (61,2 km):

1. Marta Jaskulska (BCM Nowatex Ziemia Darłowska) 1:38’16”

2. Wiktoria Kierat (BCM Nowatex Ziemia Darłowska) +46”

3. Paulina Pastuszek (TKK Pacific Nestle Fitness) +51”

Wyścig ze startu wspólnego – juniorzy (122,4 km):

1. Łukasz Michalski (UKS Moto Agbud Stelweld Jelcz Laskowice) 2:57’57”

2. Paweł Kasprzyk (UKS Copernicuc – SMS Toruń)

3. Marcel Modliński (GKS Cartusia)