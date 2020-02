Policja ma nagranie śmiertelnego ataku na Dominika Sikorę. Poszukiwania sprawcy trwają

Do sieci wyciekło nagranie, na którym widać jak doszło do ataku na zapaśnika Dominika Sikorę, ale zostało natychmiast usunięte. Policja zabezpieczyła materiał wideo i poszukuje mężczyzny, który miał doprowadzić do śmierci 29-latniego zapaśnika.

tvp.info/screen

