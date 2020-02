Polski zapaśnik Dominik Sikora śmiertelnie pobity na ulicach Poznania

29-letni Sikora został napadnięty po tym, jak opuścił jeden z lokali na Starym Rynku. Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala, gdzie zmarł w ten piątek.

REKLAMA

- Został pobity. Prokuratura wyjaśni pewnie okoliczności, ale wszystko na to wskazuje, że doszło do jakiejś bójki, Dominik trafił do szpitala z obrzękiem mózgu. Nie udało się go uratować. Jesteśmy załamani, nie wiemy co powiedzieć i robić w tej sytuacji. To ogromny cios dla jego bliskich, dla nas, klubu i dla mnie. Mam nadzieję, że policja znajdzie tych, którzy go pobili - wyznał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" trener Sobieskiego Antoni Obrycki.

Kamery monitoringu na rynku zarejestrowały Sikorę i podążającego za nim barczystego mężczyznę i dwie kobiety. Policja potwierdziła, że prowadzi w tej sprawie dochodzenie.

Specjalizacją Sikory był styl klasyczny.