Amerykańska federacja chce wypłacić 215 mln odszkodowania dla ofiar Nassara

- Byłeś jedyną osobą, której ufałam. Okazałeś się strasznym potworem - mówiła dwa lata temu na rozprawie ze łzami w oczach Mattie Larson, srebrna medalistka MŚ w gimnastyce z 2010 roku. Lekarz Larry Nassar, który zajmował się opieką medyczną zawodniczek, został skazany na 175 lat pozbawienia wolności. Przez lata wykorzystywał seksualnie nieletnie amerykańskiej reprezentantki.

Odszkodowania dla poszkodowanych

Sprawca przebywa już w więzieniu, a oskarżyło go ponad 250 kobiet. Mogą one się także doczekać odszkodowania. Początkowo Amerykańska Federacja Gimnastyczna ogłosiła niewypłacalnosć, ale teraz zamierza wycofać wniosek, by wypłacić należne zawodniczkom pieniądze. Zaproponowała poszkodowanym 215 mln dolarów. Jeśli któraś z molestowanych odrzuci propozycję, będzie mogła wytoczyć związkowi własny proces. Już wcześniej uczelnia Michigan State University, na której zatrudniony był Nassar, zobligowała się do wypłaty 500 mln dolarów w ramach odszkodowań.