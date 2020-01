Denis Urubko szykuje atak szczytowy na Broad Peak. Świetne warunki

W 2013 roku polska zimowa wyprawa zdobyła szczyt Broad Peaku (8051 m n.p.m.). Zespół w składzie Tomasz Kowalski, Adam Bielecki, Artur Małek i Maciej Berbeka stanęła na nim 5 marca. Było to pierwsze zimowe wejście na ten szczyt. Wyprawa zakończyła się wówczas tragicznie dla Berbeki i Kowalskiego, którzy zginęli podczas zejścia.

REKLAMA

Denis Urubko, jeden z najlepszych himalaistów świata nie uznaje tego wyczynu, ponieważ zdaniem Rosjanina koniec zimy w górach kończy się ostatniego dnia lutego.

Bielecki: Akcja na Nanga Parbat złagodziła krytykę po Broad Peaku:

Obecnie wspinacz wspólnie z Kanadyjczykiem Donem Bowie'm i Finką Lottą Hintsą próbują zdobyć szczyt Broad Peak. W środę dotarli do obozu 2 (6400 m). Cała trójka spędziła tam noc. W czwartek wspinaczka była kontynuowana i himalaiści osiągnęli wysokość 6950 metrów, gdzie zatrzymała ich szczelina brzeżna. Mieli tam założyć kolejny obóz.

Będą atakować szczyt na Broad Peak?

Wspinacze nie wykluczają, że w piątek spróbują podjąć się ataku na szczyt. Ta decyzja wydaje się być dość ryzykowna, biorąc pod uwagę fakt, że na dotychczasową aklimatyzację zespołu – nie udało im się spędzić nocy w okolicy 7 tys. metrów.

Do 1 lutego zapowiadana jest dobra pogoda, która może himalaistom pomóc w zdobyciu najwyższego szczytu. Wspinacze mają obecnie dwie opcje. Pierwsza to atak Broad Peak już teraz. Natomiast druga to noclegi w celu aklimatyzacji, zejście do bazy i oczekiwanie na kolejne dni z dobrą pogodą. Co prawda z jednej strony można wtedy stracić sporo czasu, ale z drugiej każdy z himalaistów będzie mógł się odpowiednio zaaklimatyzować na tak dużych wysokościach.

Najnowsze prognozy pogody przewidują, że do soboty na wysokości ponad 7000 metrów ma wiać lekki wiatr, który może utrudnić zdobycie szczytu. Z kolei odczuwalna temperatura ma wynosić około -60 stopni Celsjusza.