Tragedia przed ceremonią otwarcia Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Łyżwiarka walczy o życie

uzyjdo30znakow godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Te wiadomości piszą boty czy ludzie z 5 klasy podstawówki? Bo takiego gówna nie mógł wyprodukować dziennikarz! Z tytułu i większej części artykułu można by wnioskować że poszkodowana jest uczestniczka zawodów, choć wygląda na to, że to jednak po prostu osoba która miała wystąpić tylko w ramach oprawy artystycznej ceremonii otwarcia imprezy. Kiedy nie ma się tej informacji a czyta o łyżwiarce unoszącej się na linach człowiek zaczyna się zastanawiać w jakiejż to qrwa nowej dyscyplinie ta pani miała startować :/