Nieoficjalnie: Orlen Warsaw Marathon odwołany. Zabrakło środków po zainwestowaniu w zespół F1

ant777 godzinę temu Oceniono 23 razy 19

Jeśli pomyśleć co jest bardziej dostępne dla przeciętnego Polaka - Formuła 1 czy bieganie, to raczej wygra bieganie. Nie każdy ma bolida w garażu ale sporo osób ma buty do biegania. Zresztą jak F1 można określać mianem sportu?