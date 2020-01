Ujawniono kolejny wielki skandal. Światowa federacja ukrywała doping. Nie zbadano kilkuset medalistów

tpdlagier 2 godziny temu Oceniono 8 razy 6

No właśnie. Może zrezygnować z nazwy sport i pozwolić na chemię w trybie "open". Kto ma chęć niech się truje a kto ma chęć niech ogląda. I jeszcze dorobić kategorię medalową dla farmakologów dopingu. Bodaj Florence Griffith-Joyner powiedziała po wpadce Bena Johnsona, że każdy bierze a on miał po prostu pecha że go nakryli.