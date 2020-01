Kuriozalna sytuacja podczas słynnego biegu. Co za końcówka! [WIDEO]

dzielanski godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Filmik ciekawy, ale moim zdaniem Kenijczyk nie wygrał przypadkowo. Na wcześniejszych kadrach filmiku widać, że ma jeszcze siłę i czeka na właściwy moment do podjęcia ataku. Moim zdaniem po prostu zaczął atak zbyt późno, ale wygrał mimo popełnienia tego błędu taktycznego. Być może gdyby Ugandyjczyk się nie zagapił, to faktycznie miałby szansę dowieźć zwycięstwo "rzutem na taśmę".

Zaznaczam, że powyższe to tylko "komentarz sprzed telewizora." Ale nawet jeśli nie mam racji, to tego rodzaju sytuacje świetnie ilustrują to, jak - wbrew pozorom - duże znaczenie w sportach wytrzymałościowych ma taktyka.