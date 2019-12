Szaleństwo wśród kibiców na MŚ w darcie! Tak! W darcie! Ona znów to zrobiła!

carlos_512 3 godziny temu Oceniono 6 razy 6

szanowny Panie DS,

jak się o czymś pisze, to warto wcześniej zapoznać się z tematem.



"Austriak lepiej rozpoczął spotkanie, wychodząc na prowadzenie 1:0. Sherrock nie zraziła się tym, zachowała zimną krew i cały mecz wygrała 3:1. "

Tymczasem to Fallon Sherrock wygrała pierwszego seta. Mensur Suljović wyrównał. A ostatnie dwa sety ponownie były dla Sherrock.

Można oczywiście przyjąć, że pisał Pan o legach. Ale primo - łączenie legów z setami oznaczałoby Pana kompletną ignorancję w tej dyscyplinie sportu (dla niewtajemniczonych: leg to jak gem w tenisie), a secundo - Suljović wygrywał 2:0 w legach w pierwszym secie...