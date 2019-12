Polak ma szanse na kontrakt w NFL

22-letni Antoni Podgórski jest zawodnikiem Warsaw Mets, gdzie występuje na pozycji skrzydłowego. Futbol Amerykański uprawia od pięciu sezonów. Swoje pierwsze kroki stawiał w Rhinos Wyszków, a później w Warsaw Sharks. Polak w tym roku zgłosił się do prestiżowego programu International Player Pathway i dostał się do kolejnego etapu zmagań. Podgórski od stycznia rozpocznie intensywne treningi na Florydzie. Natomiast już w marcu przedstawi swoje umiejętności skautom NFL.

NFL to najbogatsza liga świata

Program NFL's International Player Pathway prowadzony przez National Football League działa od 2017 roku. Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości gry zawodnikom z całego świata w najbogatszej lidze NFL. W przeciwieństwie do amerykańskiej ligi koszykarskiej NBA czy hokejowej NHL występuje tu niewielka liczba zawodników, dlatego dostanie się do niej to życiowa szansa i spełnienie marzeń. O naborze informuje m.in. amerykański dziennik "Washington Post".

W tegorocznym sezonie ligowe występy na swoim koncie mają wywodzący się z niego Nigeryjczyk Efe Obada (Carolina Panthers) i Niemiec Jakob Johnson grający w New England Patriots.

Polak już w styczniu rozpocznie treningi na Florydzie z dwójką Austriaków, Niemcem, Meksykaninem, Chińczykiem, Brazylijczykiem, Norwegiem oraz Finem.

W NFL dotychczas grało czterech Polaków, a tylko jeden nie był kopaczem - Zbigniew Maniecki (1996-98), który grał na defensive tackle w Tampa Bay Buccaneers, a także Czesław Marcol (1972-80) na pozycji placekickera w Green Bay Packers i Houston Oilers, Ryszard Szaro (1975-79) w placekicker w New Orleans Saints i New York Jets oraz Sebastian Janikowski (2000-18).

Ten ostatni spędził 18 sezonów w Oakland Raiders. Wielokrotnie bił wszelakie rekordy ligowe, podpisywał wartościowe kontakty, za sprawą których był najlepiej zarabiającym kopaczem w historii NFL. Niejednokrotnie uznawany był przez ekspertów za najsilniej kopiącego gracza w historii. W kwietniu tego roku zakończył karierę sportową w wieku 41 lat.

W ostatnich latach o angaż w NFL starał się oleśniczanin Babatunde Aiyegbusi. W marcu 2015 roku podpisał zawodowy kontrakt z Minnesota Vikings. W barwach Wikingów rozegrał trzy mecze przedsezonowe. Niestety we wrześniu 2015 r klub ogłosił rozwiązanie umowy z zawodnikiem.