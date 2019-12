58-latek od kilku lat szedł w górę rankingu szachistów. W czasie turnieju w Strasburgu szachista wpadł jednak na dopingu technologicznym. Rausis wykorzystał przerwę toaletową, poszedł do łazienki, w której znajdował się smarphone z oprogramowaniem szachowym .

- Niewiarygodne, że Rausisa nie złapano wcześniej. Naiwne jest myślenie, że ktoś może poczynić takie postępy po pięćdziesiątce - stwierdził mistrz Danny Gormally cytowany przez Deadspin.

Po przerwach szachista prezentował się znacznie lepiej co wzbudziło podejrzenia FIDE. Okazało się, że mieli racje, a sam zawodnik przyznał się do oszustwa i wyraził żal.

Mimo to kara i tak jest drakońska, bo zawodnik został zdyskwalifikowany aż do lipca 2025 roku! W tym czasie nie może rywalizować zarówno jako gracz, ale także jako trener i sędzia. Rausis stracił też tytuł arcymistrza. Co interesujące, Rausis może grać jednak w turniejach online.