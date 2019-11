5-krotny złoty medalista igrzysk paraolimpijskich nie żyje. Miał 47 lat

Kieran Modra, legenda australijskiego paraolimpizmu, zginął po zderzeniu z samochodem. Niewidomy Australijczyk we wtorek jeździł na rowerze niedaleko Adelajdy na południu Australii. Siła uderzenia była tak duża, że 47-latek zmarł po przewiezieniu go do szpitala.

W swojej karierze aż 8-krotnie brał udział w igrzyskach paraolimpijskich. Po raz pierwszy w 1988 roku w Seulu, po raz ostatni trzy lata temu w Rio de Janeiro. Konkurując w trzech dyscyplinach - kolarstwie torowym, pływaniu i lekkoatletyce - zdobył aż 10 medali, z czego pięć było złotych.

Lynne Anderson, szefowa australijskiego komitetu paraolimpijskiego, poinformowała, że informacja o śmierci Modry zszokowała całą australijską społeczność. - Jesteśmy kompletnie zszokowani i zdruzgotani. Kieran jest gigantem australijskiego paraolimpizmu, nie tylko z powodu jego sukcesów, ale także z powodu jego wkładu w ruch paraolimpijski na przestrzeni lat - dodała Anderson.