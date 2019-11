RPA zostało mistrzem świata w rugby! Wyrównało tym samym rekord

W p馧finale Anglia sensacyjnie pokona豉 obro鎍 tytu逝 Now Zelandi i przez niekt鏎ych by豉 nazywana nawet faworytem spotkania. Gracze z Wysp Brytyjskich zagrali tak瞠 jeden mecz w turnieju mniej (grupowe starcie z Francj odwo豉ne z powodu tajfunu) ni ich rywale. W finale jednak RPA potwierdzi這, 瞠 ma lepszych zawodnik闚, a na domiar z貫go Anglia na pocz徠ku spotkania straci豉 tak瞠 Kyle'a Sincklera z powodu urazu g這wy.

To by mecz godny wielkiego fina逝 Pucharu 安iata, a niekwestionowan gwiazd fina逝 zosta Handre Pollard, kt鏎y zdoby a 22 punkty dla RPA. Przez pierwsz godzin mecz by bardzo zaci皻y, a pierwsze przy這瞠nie kibice zobaczyli dopiero w 66. minucie spotkania. Dokona tego lewoskrzyd這wy Makazole Mapimpi.

Chwil p騧niej znowu zrobi這 si nerwowo, ale ko鎍闚ka spotkania znowu nale瘸豉 do RPA. Kapitaln akcja popisa si prawoskrzyd這wy Cheslin Kolce, a Pollard zdoby kolejne punkty i wyprowadzi dru篡n na prowadzenie 32:12, kt鏎ego Springboks nie zdo豉li ju roztrwoni.

Ostatni fina mi璠zy tymi dwoma dru篡nami mia miejsce w 2007 roku. W闚czas tak瞠 triumfowali gracze z RPA, kt鏎zy wygrali w闚czas 15:6.

W pi徠kowym meczu o trzecie miejsca Nowa Zelandia (obro鎍a tytu逝) pokona豉 w Tokio Wali 40:17