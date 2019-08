Robert Karaś został nowym mistrzem i rekordzistą świata! Niebywały wynik Polaka

Jeszcze niedawno występ Roberta Karasia w litewskim Poniewieżu był niepewny. Polak 13 lipca doznał urazu przed startem w zawodach Ironman Vitoria-Gasteiz na hiszpańskiej Gran Canarii. Zdołał jednak wrócić do pełnej sprawności. - Nadszedł czas, by cierpieć, nadszedł czas, by walczyć, nadszedł czas, by wygrywać - napisał tuż przed startem na swoim Facebooku.

Dystans Double Ironman objął 7,6 km pływania, 360 km jazdy rowerem i 84 km biegania. Polak pokonał tę trasę w 18 godzin, 44 minuty i 38 sekund, co jest nowym rekordem świata. Przepłynął 7,6 km w 1:46:54, przejechał na rowerze 360 km w 9:55:01, po czym przebiegł 84 km w czasie 7:00:48. Drugiego na mecie Estończyka Raipa Rataseppa wyprzedził aż o 1:14:19. Trzecie miejsce zajął Francuz Arnaud Selukov (22:17:06), a czwarte Adrian Kostera z czasem 22:52:53.

Robert Karaś z kolejnym mistrzostwem i rekordem świata

Robert Karaś rok temu zdobył mistrzostwo świata na dystansie potrójnego Ironmana. W niemieckim Lensahn pobił również rekord świata. W 30 godzin, 48 minut i 57 sekund przepłynął 11,4 km, przejechał na rowerze 540 km i przebiegł 126,6 km.

- To była okrutna męka, która trwała prawie 31 godzin. Nie planuję więcej tego powtarzać. Myślę, że trudniejsze wyzwania dopiero przede mną. Moim głównym celem jest start na najbardziej prestiżowej imprezie triathlonowej, czyli mistrzostwach świata w pełnym Ironmanie (3,8 km pływania, 180 km jazdy na rowerze i 42 km biegu) na Hawajach - mówił Karaś w rozmowie ze Sport.pl.