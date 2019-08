15-letni Polak snookerowym mistrzem świata! Pierwszy tytuł dla Polski w jakiejkolwiek kategorii wiekowej

Jak budować pewność siebie? Odpowiada Robert Lewandowski:

42 zawodników z 12 krajów wzięło udział w mistrzostwach świata IBSF (International Billiards&Snooker Federation) do lat 16 w rosyjskim mieście Tiumeń. Wśród nich 15-letni Antoni Kowalski z Zielonej Góry, który nie dał szans konkurentom i został nowym mistrzem świata. Pierwszy etap turnieju Kowalski przebrnął tracąc tylko jednego frejma. To dało mu miejsce wśród szesnastu najlepszych zawodników. Tam gładko eliminował kolejnych rywali i dotarł aż do wielkiego finału, w którym zmierzył się z 12-letnim Węgrem Bulcsu Reveszem.

Wygrał ze stresem z rywalem i z przeziębieniem

Początek nie był optymistyczny. Polak przegrał pierwszego frejma, ale szybko opanował emocje i wyrównał stan rywalizacji. Warto dodać, że w finale młody zielonogórzanin walczył nie tylko z rywalem i ze stresem, ale też z lekkim przeziębieniem. Przy wyniku 2:1 dla Węgra Kowalski wygrał dwa kolejne frejmy i był o krok od tytułu mistrza świata. Revesz walczył, próbował odwrócić losy meczu, ale nie dał rady. Mecz zakończył się wynikiem 4:2 i to Polak cieszył się z historycznego triumfu.

- Rok temu, po niezbyt udanych MŚ U16 w Petersburgu, Antek powiedział: Może tak się miało stać, żebym wrócił w przyszłym roku po złoto?. I jak powiedział tak zrobił! Serdecznie dziękujemy za głosy wsparcia, które płynęły z Polski i nie tylko - napisał na Facebooku Andrzej Kowalski, tata Antka.

Antoni Kowalski urodził się 9 lutego 2004 roku w Zielonej Górze. Snookerowe treningi zaczął w wieku 6 lat. Jest mistrzem Polski do lat 14 z 2014 roku, wicemistrzem Polski do lat 17 również z 2014 roku oraz wicemistrzem Polski do lat 18 z 2018 roku.