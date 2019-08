Nie żyje Barry Bennett, były gracz NFL. Jego syn podejrzany o morderstwo rodziców

Ciało Barry'ego Bennetta i jego żony Carol odnalazł w środę Darcy Pesta. To przyjaciel rodziny, który zaniepokojony brakiem odpowiedzi na wiadomości i telefony wybrał się do domu 63-latków. Wtedy odkrył, że doszło do strasznej zbrodni i powiadomił policję. Stróże prawa podejrzewają, że zabójstwa mógł dokonać 22-letni syn Dylan Benett. - Każdy, kto ma informacje o miejscu jego pobytu, powinien zadzwonić do biura szeryfa hrabstwa Todd - przekazała policja, która w mediach opublikowała numery rejestracyjne hyundaia, którym ma poruszać się syn zamordowanego futbolisty.

Nigdy nie wspominał, że był graczem NFL

Barry Bennett to były zawodnik Minnesoty Vikings, New Orleans Saints i New York Jets. W NFL spędził jedenaście sezonów. - To tragiczna strata, jesteśmy zasmuceni śmiercią Barry'ego i jego żony Carol - przekazała w mediach społecznościowych Minnesota Vikings, w której Bennett kończył karierę. - Nigdy nie wspominał, że był graczem NFL - mówi Amy Middendorf, sąsiadka państwa Bennett, którą cytuje "The Sun".

