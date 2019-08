Załoga polskiego jachtu Scamp 27 zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy ORC!

Dot康 jedynie w Mistrzostwach Europy ORC Sportboat 2015, za這ga jachtu Neoprofil Piotra Adamowicza, zdoby豉 br您owy medal w klasyfikacji generalnej i jednocze郾ie srebrny medal w Corinthian Trophy, czyli klasyfikacji za堯g amatorskich.

Projekt Scamp zosta rozpocz皻y pi耩 lat temu. Cechuje go systematyczny i zr闚nowa穎ny rozw鎩 sportowy, sprz皻owy i organizacyjny. Wi瘯szo嗆 za這gi przez ten okres pozosta豉 niezmieniona a medal Mistrzostw Europy pokazuje jak wa積y w morskim 瞠glarstwie regatowym jest regularny trening i wsp馧praca zespo逝 w ka盥ym obszarze oraz doskonalenie za這gant闚 na wszystkich pozycjach.

- Podium Mistrzostw Europy ORC to dla nas zwie鎍zenie kilku lat trening闚. Co wi璚ej, nasz jacht nie by nigdy optymalizowany do formu造 przelicznikowej, przez co do sukcesu nie wystarcza造 tylko regularne dobre dobre starty i 瞠gluga a maksymalne wyci郾i璚ie z jachtu pr璠ko軼i ponad targetowych, oraz wykorzystywanie warunk闚 silnowiatrowych na kursach genakerowych - powiedzia Maciej Gnatowski. Witold Kara這w dodaje: - Walka o trzecie miejsce by豉 niezwykle zaci皻a, trwa豉 do ostatniego wy軼igu i zdecydowa豉 ilo嗆 wy窺zych pozycji w wy軼igach. Na Soto40 p造wamy od roku i sp璠zili鄉y poprzedni sezon na nauk i opanowanie, tego nie wybaczaj帷ego b喚d闚 jachtu .

Soto 40 to argenty雟kiej konstrukcji 40-stopowy monotypowy jacht o masie ca趾owitej 4290 kg, w kt鏎ym sam kil z balastem wa篡 2180 kg. W za這dze Scamp 27, opr鏂z w豉軼icieli Witolda Kara這wa i Macieja Gnatowskiego, znale幢i si:

Grzegorz Go寮zik - dziobowy,

Piotr Obidzi雟ki - masztowy,

Miko豉j Gielniak - masztowy,

Andrzej Grabowski - pit,

Maciej 奸usarek - trymer 瘸gli przednich,

Jakub Jankowski - trymer 瘸gli przednich,

Maciej Gnatowski - trymer grota,

Witold Kara這w - sternik,

Jakub Marciniak - taktyk,

Andrzej Brochocki - bakszgtagowy,

Mateusz Zieniewicz - baksztagowy

Przypomnijmy 瞠 w tym roku za這ga Scamp 27 wygra豉 疾glarski Puchar Tr鎩miasta oraz Nord Cup wraz Bursztynowym Pucharem Neptuna. W dalszej cz窷ci sezonu br您owi medali軼i Mistrzostw Europy zamkn sezon startem w tr鎩miejskich o B喚kitn Wst璕 Zatoki Gda雟kiej.

W tegorocznych Mistrzostwach Europy, drugi z polskich jacht闚 GOODSPEED, prowadzony przez ㄆkasza Trzci雟kiego, zaj掖 dwudzieste sz鏀te miejsce w Grupie C, czyli najmniejszych jacht闚, jednocze郾ie ko鎍z帷 na czternastej pozycji w klasyfikacji Corinthian Trophy.