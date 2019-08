Ford Focus Active Challenge - Znamy mistrzów Polski w kitesurfingu 2019!

Pomimo niesprzyjających prognoz, już pierwszego dnia zawodów pojawił się bardzo równy i wystarczająco mocny wiatr ze wschodu, który pozwolił rozegrać doskonałe zawody. Na akwen Zatoki Puckiej jako pierwsi wyruszyli zawodnicy Formuły Kite Open oraz Freestyle. Tę ostatnią konkurencję udało się w całości rozegrać już pierwszego dnia zawodów.

Freestyle rozpoczął się od popisów najmłodszych – w kategorii U14 zwyciężył Bartosz Włodarczyk, a wśród juniorów do lat 18 najlepszy był Oskar Cholewiński.

Rywalizacja kobiet była bardzo wyrównana. Już w heacie eliminacyjnym zwycięstwo Martyny Konkel zwiastowało wyrównany finał i ciekawe rozstrzygnięcia. Finał był na bardzo wysokim poziomie - każda z finalistek mogła wygrać, natomiast najlepiej i najrówniej popłynęła Martyna, która pokazała dużą moc i styl pokazywanych manewrów. Kasi Lange mniej więcej w połowie heatu zerwał się leash i uciekł latawiec, także nie mogła walczyć do końca. Mimo to zdążyła wykonać kilka wysoko punktowanych tricków, dzięki którym zdobyła srebro. Brązowy medal wywalczyła Natalia Grabowska.

Rywalizacja mężczyzn również była na bardzo wysokim poziomie – każdy zawodnik z czołówki miał szansę na wygraną. Czarnym koniem zawodów okazał się Maice Dittrich, który już w heatach eliminacyjnych pokazał, że będzie pretendował do tytułu, co było dużym zaskoczeniem dla wszystkich. Pływał równo, na wielkiej mocy wykonując bardzo trudne technicznie tricki. W finale też popłynął bardzo dobrze, ale nie wystarczająco, żeby wygrać z Markiem Rowińskim, który zaprezentował bardzo stabilną formę i zdobył tytuł mistrza Polski Freestyle, przed Maicem. Brązowy medal zdobył Mateusz Włodarczyk, który bardzo dobrze sobie radził w całym tourze, niestety trochę słabiej poradził sobie w finale mistrzostw.

W konkurencji Formuła Kite Open zawodnicy wykorzystali wiatr do maksimum i przez trzy dni ścigali się na foilach. Wśród kobiet bezkonkurencyjna była Julia Damasiewicz, która wygrała większość wyścigów i zdobyła tytuł mistrzyni Polski zarówno w kategorii open kobiet, jaki i U19 i U16 kobiet. Tuż za nią uplasowały się Magdalena Woyciechowska i Nina Arcisz, zdobywając kolejno srebro i brąz, także w kategoriach wiekowych U19 i U16.

Bardzo emocjonujący okazał się ostatni wyścig Formuły Kite Open, podczas którego ostatecznie rozstrzygnęło się podium mężczyzn w kategorii open. Błażej Ożóg, pomimo dużej przewagi, stracił prowadzenie na drugim okrążeniu i przegrał z Maksem Żakowskim zaciętą bitwę o mistrzostwo Polski. Brązowy medal w kategorii open zdobył Jakub Jurkowski, który został jednocześnie mistrzem Polski w kategoriach do lat 19 i 16.

Oprócz konkurencji zaliczanych do mistrzostw Polski, odbyły się również wyścigi Twin Tip Racing do lat czternastu, które zwyciężył Janek Koszowski.

Zawody Ford Focus Active Challenge w Pucku były ostatnimi zawodami zaliczanymi do Pucharu Polski Freestyle, wyłoniły zatem zwycięzców całego Pucharu: Katarzynę Lange i Marka Rowińskiego.

Wyjątkową atrakcją były odwiedziny mistrzów świata i legend kitesurfingu - Aarona Hadlowa i Airtona Cozzolino. Byli oni gośćmi zaproszonymi przez polskiego dystrybutora Duotone i ION, firmę Vento.co. Poza udzieleniem wywiadów, spędzili też czas z zawodnikami i rozdali autografy. Ponadto, do miasteczka zawodów przybyło kilkunastu dziennikarzy, testujących nowego Forda Focusa Active. Mogli oni również spróbować swoich sił w kitesurfingu, windsurfingu oraz na SUPie.

Zawody nie odbyłyby się bez wsparcia sponsorów, którymi są: sponsor tytularny - Ford Polska, producent nowego crossovera Forda Focusa Active, a także Aztorin, dystrybutor zegarków dla sportowców, Duotone i Ion, producenci niezawodnego sprzętu do kitesurfingu oraz dodający skrzydeł i muzycznych uniesień Red Bull.

Offroadowe aspiracje Focusa Active i pierwszorzędne właściwości jezdne pozwalają dotrzeć wszędzie tam gdzie czeka przygoda. Do tego wrażenia akustyczne klasy premium płynące z 10-głośnikowego zestawu audio firmy B&O Play.

Podczas zawodów publiczność i zawodnicy mogli obejrzeć niezwykły pokaz live painting, czyli malowania na żywo desek przez Sebastiana Litnera, artystę mocną związanego ze sceną sportów ekstremalnych. Stworzył on piękne customowe obrazy-deski, które wręczone zostały zwycięzcom Pucharu Polski.

Bardzo dziękujemy zawodnikom, ich rodzinom i kibicom za przybycie na finałowy przystanek Ford Focus Active Challenge do Pucka. Do zobaczenia w przyszłym sezonie!

WYNIKI

MISTRZOSTWA POLSKI FORD FOCUS ACTIVE CHALLENGE 2019 PUCK

FORMUŁA KITE OPEN

FORMUŁA KITE OPEN KOBIETY

1. Julia Damasiewicz

2.Magdalena Woyciechowska

3. Nina Arcisz

4. Paula Grzenkowska

5. Julia Morkowska

6. Pola Gajzler

7. Dominika Sawicka

FORMUŁA KITE OPEN MĘŻCZYŹNI

1. Maksymilian Żakowski

2. Błażej Ożóg

3. Jakub Jurkowski

4. Arkadiusz Kusalewicz

5. Michał Wojciechowski

6. Jan Koszowski

7. Filip Nawój

8. Jakub Balewicz

FORMUŁA KITE OPEN KOBIETY U19

1. Julia Damasiewicz

2.Magdalena Woyciechowska

3. Nina Arcisz

4. Paula Grzenkowska

5. Julia Morkowska

FORMUŁA KITE OPEN MĘŻCZYŹNI U19

1. Jakub Jurkowski

2. Michał Wojciechowski

3. Jan Koszowski

4. Filip Nawój

5. Jakub Balewicz

FORMUŁA KITE OPEN KOBIETY U16

1. Julia Damasiewicz

2.Magdalena Woyciechowska

3. Nina Arcisz

4. Julia Morkowska

5. Pola Gajzler

FORMUŁA KITE OPEN MĘŻCZYŹNI U16

1. Jakub Jurkowski

2. Michał Wojciechowski

3. Jan Koszowski

4. Jakub Balewicz

5. Oskar Zawadowicz

FORMUŁA KITE OPEN MĘŻCZYŹNI U14

1. Jan Koszowski

2. Jakub Balewicz

3. Bartosz Włodarczyk

3. Marcel Stępniewski

MISTRZOSTWA POLSKI FORD FOCUS ACTIVE CHALLENGE 2019 PUCK

FREESTYLE

FREESTYLE OPEN KOBIETY

1. Martyna Konkel

2. Katarzyna Lange

3. Natalia Grabowska

4. Małgorzata Kołacz

5. Amelia Lubelska

5. Marta Włodarczyk

FREESTYLE OPEN MĘŻCZYŹNI

1. Marek Rowiński

2. Maice Dittrich

3. Mateusz Włodarczyk

4. Daniel Witkowski

5. Oskar Cholewiński

6. Mikołaj Gregier

6. Łukasz Katana

8. Wojciech Matysiak

8. Maksymilian Mielczarek

FREESTYLE U18 MĘŻCZYŹNI

1. Oskar Cholewiński

2. Maksymilian Mielczarek

3. Krzesimir Przybyłowski

4. Marcel Stępniewski

5. Wojciech Matysiak

FREESTYLE U14 MĘŻCZYŹNI

1. Bartosz Włodarczyk

2. Krzesimir Przybyłowski

3. Marcel Stępniewski

PUCHAR POLSKI W KITESURFINGU

FREESTYLE

FREESTYLE OPEN KOBIETY

1. Katarzyna Lange

2. Martyna Konkel

3. Natalia Grabowska

FREESTYLE OPEN MĘŻCZYŹNI

1. Marek Rowiński

2. Mateusz Włodarczyk

3. Mikołaj Gregier

FREESTYLE U18

1. Oskar Cholewiński

2. Krzesimir Przybyłowski

3. Maksymilian Mielczarek

FREESTYLE U14

1. Krzesimir Przybyłowski

2. Bartosz Włodarczyk

3. Marcel Stępniewski

ZAWODY FORD FOCUS ACTIVE CHALLENGE 2019 PUCK

TWIN TIP RACING U 14

1. Jan Koszowski

2. Krzesimir Przybyłowski

3. Bartosz Włodarczyk

4. Marcel Stępniewski

5. Jakub Balewicz

Szczegółowe informacje znajdują się na profilu facebookowym zawodów www.facebook.com/fordkitecup oraz na stronie www.forcup.pl