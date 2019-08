Aleksandra Mirosław obroniła tytuł mistrzyni świata! Nowy rekord Polski!

W japońskim Hachioji trwają mistrzostwa świata we wspinaczce. Aleksandra Miłosław, jedna z faworytek do złota, nie zawiodła. Najlepsza była już w wyjątkowo licznych kwalifikacjach, w których wzięły udział aż 83 zawodniczki. To dlatego, że mistrzostwa są jedną z dróg do uzyskania awansu na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie, w których wspinaczka zadebiutuje jako konkurencja. Polka osiągnęła wynik 7.377 sek. i pewnie zakwalifikowała się do kolejnej rundy. W drodze do finału wyeliminowała trzy Chinki. W 1/8 Polka wspięła się w 7.472, a ćwierćfinale i półfinale w 7.337.

W finale osiągnęła jeszcze lepszy wynik – 7.129 sek. to nowy rekord Polski. Srebrna medalistka, Chinka Di Niu była słabsza o ponad sekundę (8.363), natomiast trzecie miejsce zajęła Anouck Jaubert z Francji.

To kolejny sukces 25-letniej Aleksandry Mirosław, która również na poprzednich mistrzostwach świata okazała się najlepsza, a w 2014 roku wywalczyła brąz. Oba te sukcesy osiągała jeszcze pod panieńskim nazwiskiem – Rudzińska.

Wspinaczka zadebiutuje na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Wspinaczka sportowa w 2020 roku zadebiutuje w igrzyskach olimpijskich. W Tokio rywalizacja odbędzie się w tzw. formacie olimpijskim. To znaczy, że zawodnicy będą walczyć w trzech konkurencjach - kolejno: czasówce (2 biegi), boulderingu (4 problemy) i prowadzeniu (1 droga). W zawodach weźmie udział osobno 20 kobiet i 20 mężczyzn, a rywalizacja będzie prowadzona w dwóch etapach: eliminacjach (20 osób) i finałach (6 najlepszych osób). Każdy zawodnik będzie miał minimalnie 15 minut przerwy pomiędzy konkurencjami. Końcowy rezultat będzie liczony na podstawie mnożenia miejsc osiągniętych w poszczególnych konkurencjach. Zwycięży zawodnik z najmniejszą liczbą punktów.