W najbliższy weekend finał Mistrzostw Polski w kitesurfingu oraz wielki finał Pucharu Polski

Już w najbliższy długi weekend 15 – 18 sierpnia czołówka polskich kitesurferów spotka się na zawodach Ford Focus Active Challenge, aby powalczyć o tytuł Mistrza Polski i zwycięstwo w tegorocznym Pucharze Polski. Finałowe zmagania rozegrają się w Pucku, w porcie jachtowym na teranie MOKSiR, który po raz trzeci w historii pucharu będzie gospodarzem ostatnich zawodów zamykających sezon.

Puck to prężnie rozwijające się miasto stawiające mocno na turystykę i ochronę środowiska. Kojarzy się z żeglarstwem, portem rybackim i jachtowym. Można stąd popłynąć na Półwysep Helski nie stojąc w korkach. Jest określany mianem „slow city”, gdzie dobrze się wypoczywa i mieszka.

Uroczystego otwarcia zawodów w dniu 15 sierpnia o godz. 10:30 dokona Burmistrz Pucka Pani Hanna Pruchniewska.

Zawody odbędą się w trzech głównych konkurencjach: Freestyle, Twin Tip Racing oraz Formuła Kite. W ramach punktacji pucharowej ścigać się będą zawodnicy startujący w konkurencji TT Racing U14 oraz zawodnicy walczący o finał we Freestylu. Tytułu mistrzów Polski bronić będą zeszłoroczni triumfatorzy Kasia Lange i Marek Rowiński, któremu mocno po piętach depcze Mateusz Włodarczyk. Obaj zawodnicy mają również tyle samo punktów w Pucharze więc zapowiada się zacięta walka o najwyższe miejsce na podium.

W Formule Kite o zwycięstwo ponownie będą walczyć Magdalena Woyciechowska i Maks Żakowski. W Mistrzostwach Polski przewidziano konkurencje: Formuła Kite Open, Formuła Kite Mixed Relay oraz Freestyle. W tym roku, po raz drugi w historii kitesurfingowych zawodów na świecie rozegrana zostanie Formuła Kite Mixed. Wyjątkowość tej konkurencji polega na tym, że w wyścigach wystartują pary mieszane, damsko – męskie. Najprawdopodobniej w takiej formie będzie się odbywała rywalizacja na Igrzyskach Olimpijskich, w Paryżu w 2024 roku.

Dodatkowo, przy sprzyjających warunkach wiatrowych, rozegrana zostanie również bardzo widowiskowa konkurencja – Freestyle Big Air. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będzie jak zawsze Polski Związek Kiteboardingu, który odpowiada za regulamin i przepisy współzawodnictwa.

Nagrody dla zawodników ufundował sponsor główny, firma motoryzacyjna Ford - producent Forda Focusa Active, nowego crossovera. Będzie można go oglądać i testować przez cały czas trwania zawodów w Pucku.

Pozostali fundatorzy nagród i sponsorzy zawodów to: Duotone i Ion - wiodący producenci sprzętu kitesurfingowego, Aztorin, który dostarcza designerskie zegarki. Energii zawodnikom doda Red Bull, dbający również o dobry, muzyczny klimat na plaży.

Dla wszystkich fanów kitesurfingu mamy też dodatkową niespodziankę! Na zaproszenie jednego ze sponsorów, firmy Duotone, producenta światowej klasy sprzętu do kitesurfingu, przyjadą dwaj utytułowani riderzy, Aaron Hadlow i Airton Cozzolino! Brytyjczyk Hadlow to 5-cio krotny Mistrz Świata we Freestylu PKRA, a Cozzolino to kitesurfer urodzony na Cabo Verde, który na desce z latawcem pływa niemalże od urodzenia. Obaj dadzą pokazy swoich najlepszych tricków i pokażą zawodnikom, jak najlepiej wykorzystywać moc latawca w praktyce.

Szczegółowe informacje znajdują się na profilu facebookowym zawodów. Do udziału w zawodach można zapisać się pierwszego dnia zawodów tj. 15 sierpnia w godz. 8:00 – 9:30 w biurze zawodów. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej.