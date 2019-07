Zakończono kolejne zawody Pucharu Polski w kitesurfingu!

Słoneczna aura i silny wiatr sprzyjały zawodnikom przez 3 dni zawodów w Rewie i pozwoliły na rozegranie wszystkich zaplanowanych konkurencji. Rewa jako jeden z najlepszych spotów do uprawiania kiteboardingu w Polsce, a nawet na świecie, i tym razem okazała się świetnym wyborem do organizacji kolejnego przystanku Pucharu Polski. Czyste i zadbane plaże gminy Kosakowo zapełniły się na ten weekend turystami, którzy przez cały czas śledzili to co działo się w strefie zawodów.

Pierwszego dnia zawodów zostało rozegranych 9 wyścigów konkurencji Formuła Kite Open, do której zgłosiło się 6 zawodniczek i 12 zawodników. Co warte odnotowania, połowa z nich reprezentowała najmłodszą kategorię – U16. Spośród kobiet bezkonkurencyjna była Julia Damasiewicz – wygrała wszystkie wyścigi, które udało się jej ukończyć. Należy także wspomnieć o Poli Gajzler, która debiutowała podczas tych zawodów, pływała bardzo stabilnie i z wyścigu na wyścig zmniejszała odległość dzielącą ją od bardziej doświadczonych koleżanek. Wśród mężczyzn najlepszy był Jakub Jurkowski, który pozostawił w tyle swoich rywali, w tym utytułowanego zawodnika Błażeja Ożoga.

Kolejną piątkową konkurencją był Freestyle, który wzbudzał duży entuzjazm kibiców, jako najbardziej widowiskowa konkurencja. Przy wietrze stabilnie wiejącym z północnego wschodu rozpoczęli rywalizację młodzicy i juniorzy w kategorii U14 i U18. Po nich wystąpiły zawodniczki kategorii Women, a następnie zawodnicy kategorii Open Man.

Poziom w kategorii U14 był bardzo wyrównany. Po dwóch heatach eliminacyjnych do finału zakwalifikowali się: Krzesimir Przybyłowski, Maksymilian Bernacki, Marcel Stępniewski i Bartosz Włodarczyk. Zwyciężył Krzesimir, a za nim kolejno uplasowali się Maksymilian, Bartosz i najmłodszy uczestnik finału – Marcel.

W kategorii Freestyle U18 do finału awansował Bartek Włodarczyk, Krzesimir Przybyłowski, Oskar Zawadowicz i Oskar Cholewiński. Zdecydowanym zwycięzcą tej kategorii został Oskar Cholewiński, drugi był Krzesimir Przybyłowski, a trzeci Oskar Zawadowicz.

W sobotę wiał wiatr ze wschodu o sile ok. 18 węzłów. W tych warunkach rano udało się dokończyć rywalizację w kategorii Freestyle Women i Freestyle Men. Zdecydowaną zwyciężczynią wśród Pań została Kasia Lange. Miała najlepszy przejazd finałowy, w którym wykonała aż 3 triki z lądowaniem do blinda. Na drugim miejscu uplasowała się Gosia Kołacz, która próbowała nawiązać walkę z Kasią, lądując między innymi raley do blinda. Trzecią pozycję zajęła Martyna Konkel. Na koniec przyszedł czas na heaty finałowe mężczyzn. Tu zwycięzcą został Mateusz Włodarczyk, lądując kilka różnych handle passów, w tym dwa ze stylowymi grabami. Pokonał jednego z faworytów tej kategorii, Marka Rowińskiego oraz dwóch zawodników z Rewy – Rafała Hoca i Daniela Witkowskiego.

Po rozegraniu konkurencji Freestyle do zmagań ruszyli zawodnicy klasy Twin Tip Race U14 i Formuła Kite Open. W TTR zwyciężył, bez niespodzianek, Jan Koszowski. Ostatniego dnia zawodnicy zmierzyli się jeszcze w dodatkowej konkurencji - Best Trick Freestyle – dostarczając publiczności emocjonujących wrażeń na zakończenie rywalizacji.

Przed nami jeszcze Ford Focus Active Challenge, ostatni w tym roku etap Pucharu, podczas którego zostaną również rozegrane Mistrzostwa Polski. Zawodników, kibiców i wszystkich miłośników kiteboardingu zapraszamy do Pucka, w dniach 15 - 18 sierpnia!

Szczegóły znajdziecie na naszym oficjalnym profilu na Facebooku.