Startują kolejne zawody z cyklu Pucharu Polski i Mistrzostw Polski w kitesurfingu!

Cypel ten, nazywany w gwarze kaszubskiej Szperk, to ponad kilometrowej długości naturalny, piaszczysty cypel, niezatłoczone plaże i pływanie na kite’cie niezależnie od kierunku wiatru. Jest to jeden z najlepszych spotów do uprawiania kiteboardingu w Polsce, a nawet na świecie.

Dzięki swojemu położeniu nad brzegiem Zatoki Puckiej i w bezpośrednim sąsiedztwie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego Rewa powszechnie uważana jest za prawdziwą perłę Pomorza. Na terenie gminy Kosakowo szczególną rolę odgrywa ochrona środowiska, czystość plaż i bezpieczeństwo turystów.

Dominującymi kierunkami są tu wiatry zachodnie i północno zachodnie; niespotykanym jest, że praktycznie wszystkie kierunki zapewniają idealne warunki do nauki i doskonalenia kitesurfingu. Podczas ciepłych, słonecznych dni często zaglądają tu wiatry wschodnie, przynoszące słynną rewską bryzę i pływanie aż do zachodu słońca na idealnie płaskiej wodzie. Spokojna rybacka miejscowość zamienia się wtedy w prawdziwą mekkę kiteboardingu.

Na nadchodzący weekend zapowiada się dobra prognoza wiatrowa – zachodni wiatr o mocy dochodzącej do 20 węzłów. Statystycznie podczas 14-letniej historii zawodów to właśnie w Rewie najczęściej dobrze wiało i udało się rozegrać najwięcej konkurencji.

W tym roku zawodnicy wystartują w trzech konkurencjach: Freestyl’u, Kite Foilu oraz Twin Tip Racingu. Konkurencja Twin Tip Racing U 14 rozgrywana jest w grupie wiekowej do lat 14, aby zachęcić i zmotywować młodych zawodników do startu w zawodach. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwać będzie Polski Związek Kiteboardingu, który odpowiada za regulamin i przepisy współzawodnictwa.

Aktualnie w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski w konkurencji Freestyle prowadzą Katarzyna Lange oraz Mikołaj Gregier. W klasyfikacji Formuły Kite liderami są Julia Damasiewicz i Jakub Jurkowski. Zapowiada się duża frekwencja i ekscytująca rywalizacja.