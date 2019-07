Duży ekran o wysokiej rozdzielczości 4K pozwoli zobaczyć więcej szczegółów.

Rzeczywiste odwzorowanie ruchu jest kluczowe przede wszystkim w przypadku sportów, które rozgrywane są na dużych boiskach i przy dużych prędkościach.

Mocny procesor, taki jak Procesor Quantum 4K, zadba o ostrość obrazu i oddanie szczegółów, a w razie potrzeby poprawi jakość.

Dobre odwzorowanie kolorów i wysoka jasność to gwarancja rzeczywistych efektów, niezależnie od tego czy telewizję oglądamy w dzień czy wieczorem.

Ultra Szeroki Kąt Widzenia zapewni komfort wszystkim widzom podczas wspólnego kibicowania.

Telewizor do sportu? Sprawdź, co liczy się najbardziej Materiały firmy Samsung

REKLAMA







Duże ekrany to większe emocje

Każdy fan sportu wie, że oglądanie zmagań sportowych na dużym ekranie przekłada się na lepsze wrażenia. Czasy, w których aby poczuć prawdziwe emocje chodziliśmy do pubów już minęły. Teraz możemy kibicować w gronie znajomych we własnym domu przed dużym ekranem. Dzięki nowym rozwiązaniom konstrukcyjnym telewizory obecnie dostępne na rynku są praktycznie pozbawione ramek, a to oznacza, że w tej samej przestrzeni z powodzeniem zmieści się większy ekran. 55 cali staje się nowym standardem. Z każdym rokiem rośnie także popyt na ekrany o przekątnej 65 cali i więcej.

Nie zapominajmy, że duże ekrany to zdecydowanie wyższe wymagania względem jakości obrazu. Dziś w rozdzielczości 4K obejrzymy nie tylko filmy na popularnych platformach VoD, ale także transmisje sportowe. Mecze czołowych lig piłkarskich dostępne są w 4K m.in. w Canal+ 4K Ultra HD czy Eleven Sports.

W pogoni za akcją

Transmisje wydarzeń sportowych to najczęściej szybka i dynamiczna akcja pełna nieoczekiwanych zwrotów. Właśnie dlatego, z perspektywy widza, bardzo ważne jest to, jak telewizor radzi sobie z odwzorowaniem ruchu. W przypadku dyscyplin, takich jak piłka nożna czy tenis – podczas transmisji – kamera najczęściej przesuwa się w poziomie, żeby nadążyć za piłką. Aby cieszyć się płynnością obrazu na ekranie nasz telewizor powinien być wyposażony w matryce o jak najwyższej częstotliwości odświeżania.

Warto także zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje i technologie, dzięki którym jakość obrazu jest zauważalnie lepsza nawet w sytuacji, gdy sygnał wejściowy jest niższy niż 4K UHD. Na przykład Samsung w tegorocznych modelach QLED zastosował nowy Procesor Quantum 4K, który do poprawy obrazu wykorzystuje sztuczną inteligencję. Oznacza to, że treści są optymalizowane w czasie rzeczywistym, by uzyskać możliwie najlepsze efekty. Obraz będzie wyostrzony i zobaczymy więcej szczegółów.

Kolejną nowością jest Bezpośrednie Strefowe Podświetlenie. Technologia ta precyzyjnie zarządza podświetleniem, co przekłada się na intensywniejszą czerń i idealny kontrast. Jeśli lubisz kibicować w gronie znajomych to z pewnością docenisz Ultra Szeroki Kąt Widzenia. W tym przypadku, za sprawą zmian wprowadzonych w strukturze paneli telewizora, światło równomiernie rozświetla ekran. W efekcie z każdego miejsca na kanapie akcja będzie tak samo dobrze widoczna.

Telewizor do sportu? Sprawdź, co liczy się najbardziej Materiały firmy Samsung

Ligowe finały czy turnieje to wydarzenia, które lubimy śledzić na żywo. Właśnie dlatego telewizor powinien

zapewnić nam komfort niezależnie od warunków oświetleniowych w pomieszczeniu. Tu najlepiej sprawdzi się Samsung QLED. Telewizory z tej serii to ekrany LCD z technologią kropek kwantowych (Quantum Dot). Jest to ważne szczególnie w odniesieniu do kolorów, ich nasycenia oraz trwałości samego ekranu. Takie telewizory są w stanie oddać 100% Natężenia Kolorów. Widzowie zobaczą subtelne różnice w barwach, a obraz będzie wyrazisty, rzeczywisty i bardziej szczegółowy. Piłkarska murawa czy kort trawiasty, w zależności od jasności światła, może przybierać w oczach widza różne odcienie od żółtawozielonego po ciemnozielony. Co ważne, jakość obrazu będzie równie dobra w jasnym i ciemnym pomieszczeniu.

Poczuj się, jak na stadionie

Fala radości, wypełniająca stadion po celnej bramce, tworzy niesamowity klimat. Jako kibic nie musisz z tego rezygnować, nawet jeśli śledzisz sportowe zmagania w domu. Tym razem nie będzie mowy o „domowym zaciszu”, ponieważ za sprawą dźwięku w telewizorze przeniesiesz się w samo centrum wydarzeń. Świetne efekty zapewnią wbudowane głośniki wspierane nowoczesnymi technologiami. Tryb Inteligentny, jaki znajdziemy w telewizorze QLED automatycznie dostosuje poziom dźwięku do warunków w pomieszczeniu, a także zaproponuje optymalne ustawienia dla oglądanej treści. Jak to działa? Po udanej akcji, kiedy stadion wypełni się radosną wrzawą i brawami usłyszysz właśnie to – głos komentatora zostanie wyciszony, aby spotęgować wrażenia.

Dzięki nowoczesnym telewizorom, takim jak Samsung QLED, fakt, że nie zawsze można śledzić sportowe zmagania na żywo wcale nie oznacza, że emocje mają być mniejsze. Wręcz przeciwnie – oglądając tego typu wydarzenia na dużym ekranie telewizora zobaczysz wszystko z bliska, każdy szczegół i centymetr boiska będzie wyrazisty. Niezapomniane wrażenia gwarantowane.