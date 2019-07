Dwaj wędkarze wyłowili w Wiśle rekordowego suma. Co za olbrzym!

Gdy w sobot Bart這miej Och i Damian Janas poszli 這wi ryby w Wi郵e, nie spodziewali si, 瞠 z這wi a tak wielk sztuk. Uda這 im si z豉pa suma, kt鏎y mia a 246 cm d逝go軼i. To rekord d逝go軼i suma z這wionego w Wi郵e. - Nie by豉 to pierwsza tak okaza豉 sztuka z tego gatunku, ale jak dotychczas najwi瘯sza - przyzna Och w rozmowie z portalem wloclawek.naszemiasto.pl, kt鏎y razem z Janasem nale膨 do Ko豉 W璠karskiego 122 Anwil SA.

Jak wyja郾i, od pocz徠ku podejrzewa, 瞠 tym razem uda這 im si z這wi ryb naprawd sporych rozmiar闚. - Od raz zdawa貫m sobie spraw, 瞠 mam do czynienia z du膨 ryb, poniewa nie okazywa豉 nerwowych oznak walki charakterystycznych dla mniejszych sztuk. Sum przywiera do dna i pr鏏owa schroni si w zatopionych drzewach bez wyra幡ych szarpni耩 i zryw闚. Dopiero po kilku minutach da si zmusi do p造wania i zacz窸a si szale鎍za walka - opowiada.

D逝ga walka z ryb

Rozm闚ca przyzna, 瞠 nie 豉two by這 wyci庵n望 ryb z wody. - Po raz pierwszy ryba pokaza豉 si na powierzchni ju po oko這 15 minutach walki. To moment kulminacyjny i wtedy pope軟ia si najwi璚ej b喚d闚 pr鏏uj帷 zatrzyma ryb na si喚. Przy trzecim podej軼iu uda這 si nam w豉snor璚znie wci庵n望 ryb na pok豉d 這dzi - doda.

Ryba po mierzeniu i sesji zdj璚iowej zosta豉 wypuszczona do wody.

Najwi瘯szy sum z這wiony w Polsce

Dotychczas najwi瘯szego suma w Polsce z這wi Szymon Nowowiejski w Zalewie Rybnickim. Ryba wa篡豉 102 kilogramy i mia豉 260 centymetr闚 d逝go軼i.