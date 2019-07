Dwa złote medale dla transseksualnej zawodniczki. Szef Igrzysk Pacyfiku krytykuje

Reprezentuj帷a Now Zelandi Laurel Hubbard zdoby豉 dwa z這te medale w podnoszeniu ci篹ar闚 w kategorii +87 kg podczas Igrzysk Pacyfiku, odbywaj帷ych si w Samoa. Jej sukces spotka si z r騜nymi opiniami. Wszystko dlatego, 瞠 sztangistka siedem lat temu zmieni豉 p貫, a karier zaczyna豉 jako m篹czyzna o imieniu Gavin.

REKLAMA

- Kolejne z這to dla sztangistki Laurel Hubbard, kt鏎a urodzi豉 si jako m篹czyzna - tym razem w Igrzyskach Pacyfiku. Hubbard jest na drodze do igrzysk olimpijskich w Tokio 2020. To nie kobiety na tym zdj璚iu powinny zwiesi g這wy. Odpowiedzialni za polityk sportow musz si obudzi - to jeden z krytycznych komentarzy, jaki opublikowany zosta na Twitterze.

Szef igrzysk tak瞠 krytykuje jej sukces

Negatywnie do sprawy podszed r闚nie prezes komitetu organizacyjnego tegorocznych Igrzysk Pacyfiku, Keneti Sio. - Sukces Hubbard by nie fair wobec zawodniczek, kt鏎e z ni rywalizowa造. Nic nie mo瞠my na to jednak poradzi. Taka jest rzeczywisto嗆 w 鈍iecie sportu - przyzna Sio, by造 rugbista.

W 2012 roku Gavin Hubbard po przebytej kuracji hormonalnej zmieni p貫. Od tego czasu transseksualna sztangista rywalizuje z kobietami.